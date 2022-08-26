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半裸老爺按倒媳婦狂打到走光 奶奶竟持鐮刀助攻 超狂影片瘋傳

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸近日瘋傳影片，指有1名赤裸上身的老爺，把媳婦按在菜地毆打。（網上圖片）
大陸近日瘋傳影片，指有1名赤裸上身的老爺，把媳婦按在菜地毆打。（網上圖片）

家家有本難念的經，但有任何爭拗都不應訴諸暴力！大陸近日瘋傳影片，指有1名赤裸上身的老爺，把媳婦按在菜地毆打，打到媳婦走光亦沒有理會，在旁的奶奶不但沒有阻止，反而拿起鐮刀助丈夫一同對付媳婦，直至路人勸阻場面才得到緩和。影片讓網民看到嘩然，事件令人咋舌，不少人勸媳婦必需逃離這個家庭。

根據《網易新聞》，網上流傳的影片見到頭髮已花白、赤裸上身的老爺，正把自己的媳婦按壓在菜地。由於老爺力氣大，媳婦掙脫不開，其身上衣服亦已褶皺成一團，大面積走光。老爺把媳婦壓在身下期間，在旁的奶奶不時「加入」指罵媳婦。

據報老爺把媳婦壓在身下足足40秒，媳婦找準時機把老爺踢倒才成功掙脫。媳婦掙脫後不甘受辱，出手朝老爺還擊，老爺則揮拳相向1，場面混亂。直到老爺再度把媳婦壓倒在地，奶奶竟拿着鐮刀用刀背不斷打媳婦，場面相當危險。

媳婦多次嘗試站起來，但都被老爺牢牢壓制，最終她成功站起，還想繼續反抗，惟在路人多番勸止下，鬧劇才終於結束。

事件引來網民熱議，直指該老爺及奶奶太可怕，認為必須離婚逃離，「這樣的公公太可怕，一定要離婚，不然會被欺負死吧！」、「這個老頭子就是個老流氓，老太婆就是一個惡魔」。也有網民關注女子丈夫如何處理，「不要忘了，還有丈夫呢？如果這個女人的丈夫懂得保護她，估計也不會有現在的局面」。

亦有網民指出「一知不知一家事」，毋須理會別人家事，又認為媳婦本身可能也有問題，「通常一定是態度極不好，才會和家公家婆如此激烈的打鬥」。

不過另有網民認為事件太誇張，沒有提供確切時間及地點，而且主要來源是「網易號」，質疑真偽。

網上流傳的影片赤裸上身的老爺，正把媳婦按壓在菜地裏面，在旁的奶奶不時「加入」指罵。媳婦掙脫不開，身上衣服亦已褶皺成一團，大面積走光。（網上圖片）
網上流傳的影片赤裸上身的老爺，正把媳婦按壓在菜地裏面，在旁的奶奶不時「加入」指罵。媳婦掙脫不開，身上衣服亦已褶皺成一團，大面積走光。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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