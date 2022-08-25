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男保全離婚追回80萬禮金鬧上法庭 判決令人驚呆：窮就有理？

香港01／ 撰文：卡洛兒
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

離婚後錢銀問題通常都會分得清清楚楚，但竟有人連結婚時的禮金都要取回？大陸1名任職保安的男子約2年前與相親對象結婚，其間送贈18.6萬元人民幣給對方（下同，約82萬台幣）作為禮金，惟2人其後感情破裂，並於2021年12月離婚。2人更因禮金退還問題鬧上法庭，最終法庭基於多個考慮，判定女方需退還8萬元（約35萬台幣）禮金。

根據大陸媒體報導，褔建三明大田縣人民法院審理一宗婚約財產糾紛案。任職保安員的劉某於2020年9月經介紹認識嚴某，其後開始交往及結婚，其間劉某給予嚴某18.6萬元禮金。可惜2人的婚後生活成為感情破裂的主因，於2021年12月調解離婚，之後雙方更因禮金退還問題發生爭拗，並鬧上法庭。

法院審理認為，雙方在離婚一事中均有過錯，其次是劉某從事保安工作，收入水平較低，且雙方共同生活時間較短，綜合考慮，最終判定嚴某須退還禮金8萬元。

案件引起網上熱議，更一度登上微博熱搜，有網民對法院的判決感驚訝，認為付出了的錢要收回很小家，「我窮我有理了？」、「這法院也是和稀泥大師」、「有一就有二，現在離婚男人都抱着這種想法，反正試試又不吃虧」，亦有人揶揄「窮就別娶老婆了」，並笑言「男女平等，支持女方要回嫁妝錢」。

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文章授權轉載自《香港01》

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