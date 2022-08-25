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發燒一周未重視！女昏迷長達兩月 醫：腦部像燃起大火
深圳一名女子持續發燒一周但並未重視，其病情隨後愈發嚴重，更是昏迷了近兩個月才逐漸清醒。醫生還一度形容其腦部像「燃起了熊熊大火」。
據「西部決策」報道，29歲的馮玉（化名）前段時間持續發燒了一周，但卻並未理會，直至其後出現呼吸衰竭、意識障礙等症狀才被男友送院救治。
醫生透露，馮玉被送院時處於昏迷狀態並伴有持續抽搐，屬於較為嚴重的症狀表現。經過一些列檢查，馮玉被確診為「抗GQ1b抗體相關腦炎」，其腦部醫學影像圖片顯示，腦部皮層下有不少病變部位像燃燒的火焰一般。
醫生進一步介紹，GQ1b腦幹腦炎大多數情況下，是由腹瀉、感冒等感染誘發而成，一部分疾病會合併有抗神經節苷脂抗體陽性。馮玉出現的合併癲癇持續狀態、合併意識障礙這兩種情況導致病情十分危重，且死亡率極高。
其後，醫生制定了免疫治療方案，近2個月時間後馮玉終於清醒，其癲癇症狀亦慢慢得到控制，3個月後，才恢復至可以下床活動並開口說話的水平。
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文章授權轉載自《香港01》
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