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女網紅IG呻身無分文 獲Payme捐助籌逾萬元 網友斥:電子乞兒

香港01／ 撰文： 卡洛兒
有女網紅公開稱自己窮得只剩0元，並呼籲大眾透過「Payme」平台資助她，結果即日收到多名陌生網友逾2600元(約台幣10,013元)的資助，令她非常感動。（IG截圖）
有女網紅公開稱自己窮得只剩0元，並呼籲大眾透過「Payme」平台資助她，結果即日收到多名陌生網友逾2600元(約台幣10,013元)的資助，令她非常感動。（IG截圖）

香港人做善事不遺餘力，不時都聽到鄰舍互相幫忙的好人好事。不過有網民就發現1位在Instragram擁有1萬名粉絲的性感女網紅，近日公開稱自己窮得只剩0元，呼籲大眾透過「Payme」平台資助她，結果即日收到多名陌生網友合共逾2600元(約台幣10013元)的資助，令她非常感動，「想親口感謝你」。不少網民都感到震驚，質疑她「伸大手板」拿錢猶如乞丐行為，濫用別人的善心，笑言「香港地做美女真好」。

有網民在facebook群組「香港單身狗關注組」轉發1張IG即時動態截圖，可見1位獲過萬人追蹤的香港女網紅貼出Payme過數紀錄，顯示多名網友嚮應呼籲轉賬給她，價錢由87元至520元不等，並留下窩心訊息給予鼓勵，「唔好唔開心，LOL肯加我未」、「命中的戀人：比（給）一點點支援你」、「見你這麼有誠意，支援下，請你吃一頓飯，我也窮，祝我好運」、「Love you」。

女網紅收到大家慷慨解囊都非常感動，「多謝各界善長人翁，太多好人了吧」，又指昨日全副身家剩0元，還有卡數未清，是「真正負資產」，沒想到最終獲贈2667元(約台幣10,271元)，令她很驚喜。她又指自己今個月已找到工作，加上大家的資助，「去到月尾都生存到了」，並呼籲善心人傳送私人訊息或留名，讓她親口道謝。

帖文引起網上嘩然，有網民直斥她是「網上行乞」、「Payme乞兒」，批評她厚面皮，「以為叫人dm （傳訊息）還回錢給他，怎麼知道是dm親口謝謝你」；又指「為什麼我沒想到有點這麼方便的要飯方法」，笑言「易賺過去柬埔寨」；不過有網民則指，做得網紅都要用心經營IG吸粉絲，「有人肯給就行了」。

帖文引起網上嘩然，有網民直斥她是「網上行乞」、「Payme乞兒」。（資料圖片）
帖文引起網上嘩然，有網民直斥她是「網上行乞」、「Payme乞兒」。（資料圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

網紅 香港 柬埔寨

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