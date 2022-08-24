開學前暑期功課不見了！驚揭遭陌生大媽偷走 男童嘆：花了整個暑假做好的

受疫情影響，香港學生哥今年需要分開兩段時間放暑假，不過無論假期長短，仍有暑期作業需要完成。大陸1名男童就遇上「暑假最痛」事件，開學前竟發現整疊暑期功課被陌生大媽偷走，其媽媽翻查閉路電視後懷疑是回收廢紙的拾荒婦人所為。男童事後慘呻，作業花了整個假期才能完成，現時即將開學已趕不及補做，不知如何是好。

大陸傳媒報道，於江蘇南通市經營零售店的馮姓女士日前遭遇店舖盜竊事件，1名陌生大媽進店後，趁無人注意時走近收銀桌，並將桌上一疊疑似文件偷走，再施施然騎單車揚長而去。

馮女士翻查店舖的閉路電視揭發事件，驚覺大媽偷走的竟非店內財物或現金，而是兒子的暑期功課，「進門之後就把一疊書拿走了，（包括）二年級上冊的語文書和數學書，還有他的練字本，暑期作業基本都在裏面」。她懷疑大媽想收集廢紙回收換錢，希望對方能盡快歸還。

「苦主」男童得知事件也直言難過，指暑期作業足足花了整個假期完成，沒料至開學前夕才被偷走，「只要還要交的話，我就要重寫，但應該來不及了」。被問到若未能完成功課的結果，男童則無奈表示「不知道，沒想過」。

事件曝光後引來網民討論，不少人同情男童，形容事件是暑假悲劇，「小朋友可能想：早知道不做了」、「為什麼不早點偷，人家都寫完了」。不過也有家長笑言，部分正在趕功課的小朋友或許希望暑期作業被偷走，「要是我兒子的作業被偷，他可能高興瘋了」、「誰能來偷我的暑假作業？」。

「苦主」男童得知事件直言難過，指暑期作業足足花了整個假期完成，沒料至開學前夕才被偷走，慨嘆現已趕不及補做。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》