快訊

林智堅中華大學論文抄襲案 校方：傍晚公布調查結果

芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學前暑期功課不見了！驚揭遭陌生大媽偷走 男童嘆：花了整個暑假做好的

香港01／ 撰文：安祖娜
大陸1名男童開學前竟發現整疊暑期作業被陌生大媽偷走，其媽媽翻查閉路電視後懷疑是回收廢紙的拾荒婦人所為。（微博影片截圖）
大陸1名男童開學前竟發現整疊暑期作業被陌生大媽偷走，其媽媽翻查閉路電視後懷疑是回收廢紙的拾荒婦人所為。（微博影片截圖）

受疫情影響，香港學生哥今年需要分開兩段時間放暑假，不過無論假期長短，仍有暑期作業需要完成。大陸1名男童就遇上「暑假最痛」事件，開學前竟發現整疊暑期功課被陌生大媽偷走，其媽媽翻查閉路電視後懷疑是回收廢紙拾荒婦人所為。男童事後慘呻，作業花了整個假期才能完成，現時即將開學已趕不及補做，不知如何是好。

大陸傳媒報道，於江蘇南通市經營零售店的馮姓女士日前遭遇店舖盜竊事件，1名陌生大媽進店後，趁無人注意時走近收銀桌，並將桌上一疊疑似文件偷走，再施施然騎單車揚長而去。

馮女士翻查店舖的閉路電視揭發事件，驚覺大媽偷走的竟非店內財物或現金，而是兒子的暑期功課，「進門之後就把一疊書拿走了，（包括）二年級上冊的語文書和數學書，還有他的練字本，暑期作業基本都在裏面」。她懷疑大媽想收集廢紙回收換錢，希望對方能盡快歸還。

「苦主」男童得知事件也直言難過，指暑期作業足足花了整個假期完成，沒料至開學前夕才被偷走，「只要還要交的話，我就要重寫，但應該來不及了」。被問到若未能完成功課的結果，男童則無奈表示「不知道，沒想過」。

事件曝光後引來網民討論，不少人同情男童，形容事件是暑假悲劇，「小朋友可能想：早知道不做了」、「為什麼不早點偷，人家都寫完了」。不過也有家長笑言，部分正在趕功課的小朋友或許希望暑期作業被偷走，「要是我兒子的作業被偷，他可能高興瘋了」、「誰能來偷我的暑假作業？」。

「苦主」男童得知事件直言難過，指暑期作業足足花了整個假期完成，沒料至開學前夕才被偷走，慨嘆現已趕不及補做。（微博影片截圖）
「苦主」男童得知事件直言難過，指暑期作業足足花了整個假期完成，沒料至開學前夕才被偷走，慨嘆現已趕不及補做。（微博影片截圖）

延伸閱讀：

港媽嘆幼稚園功課好難做　學生要整音樂盒、捉活蟻　呢個要求最癲

阿仔逢做功課「借尿遁」　阿爸奇招搬馬桶當凳坐　網民嘆教仔不易

文章授權轉載自《香港01》

廢紙 拾荒 兒子 香港

延伸閱讀

影／這個暑假台中好無聊？ 觀旅局：悠遊國旅台中全國第一

高市開學防疫 上課固定座位、不共食、用餐須隔板

7-ELEVEN鎖定「個人化、個性化、24小時應援」需求　推百款開學新品

南投縣加強開學前學童施打加強劑 國中小接種率近九成

相關新聞

開學前暑期功課不見了！驚揭遭陌生大媽偷走 男童嘆：花了整個暑假做好的

受疫情影響，香港學生哥今年需要分開兩段時間放暑假，不過無論假期長短，仍有暑期作業需要完成。大陸1名男童就遇上「暑假最痛」事件，開學前竟發現整疊暑期功課被陌生大媽偷走，其媽媽翻查閉路電視後懷疑是回收廢紙的拾荒婦人所為。男童事後慘呻，作業花了整個假期才能完成，現時即將開學已趕不及補做，不知如何是好。

女網紅IG呻身無分文 獲Payme捐助籌逾萬元 網友斥:電子乞兒

香港人做善事不遺餘力，不時都聽到鄰舍互相幫忙的好人好事。不過有網民就發現1位在Instragram擁有1萬名粉絲的性感女網紅，近日公開稱自己窮得只剩0元，呼籲大眾透過「Payme」平台資助她，結果即日收到多名陌生網友合共逾2600元(約台幣10,013元)的資助，令她非常感動，「想親口感謝你」。不少網民都感到震驚，質疑她「伸大手板」拿錢猶如乞丐行為，濫用別人的善心，笑言「香港地做美女真好」。

笨賊超市偷東西 櫃檯摸到軟長物以為是這樣東西 嚇得逃跑撞暈自己

店鋪安裝閉路電視都是為了防賊，大陸一間超市卻紀錄了賊人蝦碌的一面。大陸一名小偷本來潛入超市想偷錢，當他在櫃台上摸東摸西之際，突然觸摸到一個軟軟長長的東西，嚇得他落荒而逃，結果走到門口撞上大門而暈倒，更發出巨響吵醒老闆，被當場逮住。

大陸青藏高原極度瀕危植物「尖齒衛矛」 消失114年後再度被發現

大陸青藏高原地帶1908年被發現的植物「尖齒衛矛」，在歷經一百多年杳無音信後，於近期再度被發現，也重新證實了這種植物仍然...

重慶限電地鐵關燈「伸手不見五指」 車廂泛紅光如密室逃脫

今年入夏以來，川渝地區持續遭遇極端高溫天氣，加上乾旱問題嚴重，導致水力發電不足，當地陷入供電困境。

25歲券商正妹助理 出戰世界小姐總決賽

根據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博宣布，「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」消息隨後在大陸金融圈引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。