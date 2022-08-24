笨賊超市偷東西 櫃檯摸到軟長物以為是這樣東西 嚇得逃跑撞暈自己

店鋪安裝閉路電視都是為了防賊，大陸一間超市卻紀錄了賊人蝦碌的一面。大陸一名小偷本來潛入超市想偷錢，當他在櫃台上摸東摸西之際，突然觸摸到一個軟軟長長的東西，嚇得他落荒而逃，結果走到門口撞上大門而暈倒，更發出巨響吵醒老闆，被當場逮住。

根據《湖北廣播電視台綜合頻道》報道，黃姓男子半夜潛入超市，他先撬開大門，摸黑走到櫃台瞎摸，一心想摸到錢，可是，他突然摸到一樣又軟又長的東西，感覺是條蛇，嚇得像撞邪一樣立即落荒而逃，直奔門口時更直撞大門，暈倒地上，整個過程被店內的閉路電視拍下。

超市老闆當晚聽到巨響被吵醒，心想一定是有小偷，但想不到對方竟會暈倒在超市門口，於是報警將他逮捕。直至老闆翻看閉路電視才解開中心疑惑，原來小偷以為摸到蛇，其實這是老闆兒子的塑膠玩具蛇，「孩子平時用來唬嚇其他人，玩過後隨手放在櫃枱上而已。」

黃姓男子被捕後表示，摸黑是因怕開燈會驚動老闆，當他摸到又軟又長的東西後以為是蛇，「被蛇咬了可不得了，我便連忙往外跑，暈倒後不知道發生什麼事。」警方列盜竊案處理，現正就案件進行調查。

小偷以為摸到蛇，其實這是老闆兒子的塑膠玩具蛇。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》