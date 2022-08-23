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重慶限電地鐵關燈「伸手不見五指」 車廂泛紅光如密室逃脫

香港01／ 撰文：朱加樟
重慶地鐵開啟「省電模式」，更有車廂關閉全部照明燈。
重慶地鐵開啟「省電模式」，更有車廂關閉全部照明燈。

今年入夏以來，川渝地區持續遭遇極端高溫天氣，加上乾旱問題嚴重，導致水力發電不足，當地陷入供電困境。

重慶全城開啟「省電模式」，連地鐵也關閉部分照明設備，不少市民拍下難得一見的奇景。有車廂關閉全部照明燈，伸手不見五指。也有車廂內僅泛著紅光，氣氛詭異。有網友認為宛如密室逃脫遊戲，氛圍感很強，想去體驗一下。

其中一張網傳照片顯示，和往常所見白色照明燈光不同，一節地鐵車廂內顯示為紅色的燈光，並夾雜部分藍光，主光源疑似為車廂前部的LED螢幕發出。

對此，有網友表示，這樣的氛圍多少有些讓人不適。也有網友調侃稱，「本周密室活動改為坐地鐵」。

據陸媒《極目新聞》報導，8月23日，重慶市軌道交通（集團）有限公司客服熱線一名工作人員表示，根據節能的相關要求，有的站點及線路會關閉部分照明設備，車廂內會顯得比較黑。

另外一名工作人員表示，「昨天（22日）是第一天測試，有些地方做得還不是很完善」。該名工作人員又表示，列車車廂兩端裝有LED顯示屏，顯示的都是重要信息，所以不會關。由於該螢幕顯示的是紅光，導致整個車廂氛圍感肯定不如燈光全開。工作人員還提到，他們已經關注到網友反映的情況，後續將進行適當調整，降低市民的不適感。

網民熱議：

「好適合拍鬼片。」

「要是晚上下班這樣，我估計自己會睡著。」

「好魔幻的一年，希望高溫快過去。」

「怎麼感覺世界末日了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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