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智能障礙女「衣不蔽體」進餐廳 老闆娘2動作超暖心

香港01／ 安祖娜
中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片
中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片

見義勇為的舉動不一定要帶來巨大貢獻，只要能夠助人就值得讚賞。中國大陸流傳好人好事片段，可見一名年輕女子緩緩走進餐廳中，不過她身上的衣服竟殘破不堪，僅能掛於腰上，導致露出上半身，似是精神狀態出現問題。老闆娘見狀即放下手上工作，將女生拉到角落，為她穿上衣服再給她一瓶水。後來女生獨自離開，老闆娘及網友也關心女生的下落，幸好在當地婦女團體介入尋找後，確認該名有智力問題的女生已安全返家。

中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片
中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片

中國大陸媒體報導，事發上周日（14日）晚上9時許，河南鄭州1名年輕女子獨自走進1家地鍋雞餐館，惟其動作不似打算用餐。老闆娘抬頭一看，發現女生衣不蔽體，腰上僅纏有一件破爛不堪、猶如被撕成碎片的衣服，幾乎等同赤裸上身，「我剛開始就是一愣，第一個反應就是：這個女孩子沒穿衣服」。餐廳內其他食客亦似乎察覺到女生的不妥，僅望一眼便立即停止注視。

中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片
中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片

女生其後坐在餐廳門外休息，老闆娘因忙於招呼客人難以抽身，原打算忙完便替女生聯絡警方以尋找家人，但準備報警時卻發現女生已經離開。監視器畫面片段曝光後，不少網友大讚老闆娘的暖心舉動，「不管怎麼樣，為伸出援手的人點讚」、「這位老闆是善良的人，給她穿衣服，還給她拿水」。而老闆娘則謙虛表示，只希望相關部門能盡快找到女生，以免她遭遇危險。

中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片
中國大陸一名智能障礙女子幾乎裸上身進入店內，老闆娘趕緊上前替幫她穿上衣服、並給她一瓶水。圖擷自影片

事件引起當地社區關注，有婦女團體隨即介入，表示已經聯絡涉事社區的各個機構及團體，合力尋找女生的下落。至上周四（18日），老闆娘於社交媒體發文，指收到警方消息，確認女生已被尋回，並已返回家中。有參與尋找女生行動的政府人員則透露，女生出現在餐廳的翌日，即上周一（15日）被民警尋回並送回家，其住所位於距離餐廳車程約10分鐘的社區；家人確認她有智力問題，幸目前已平安無礙。

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文章授權轉載自《香港01》

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