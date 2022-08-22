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平頭搭公主裙…上海50歲「安福路小公主」 背後藏洋蔥

世界日報／ 中國新聞組／北京22日電
上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！（小紅書截圖）
上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！（小紅書截圖）

上海一名50歲大媽，號稱「安福路小公主」在網路上暴紅。她身材微胖、留著平頭，穿著公主裙、戴上皇冠，從飽受路人嘲笑，走到了備受尊敬。如今，每天都有攝影師定點蹲拍「安福路小公主」的每日穿搭。

綜合媒體報導，這位留著平頭、身材豐滿的中年婦人，目測年約50歲，每一天都會穿上浮誇的蘿莉塔風格公主裙、戴上皇冠，搭配項鏈、皮鞋、手提包，配色和衣服呼應，而且每天都不重樣。

起初網路上全是酸言酸語，「這位大嬸瘋了」。有網友認為她這老還出來嚇人，實在太辣眼睛了，還有網友認為這樣博眼球真的沒底線，甚至有網友懷疑她精神有問題。

面對別人的質疑和世俗的眼光，她只是坦然一笑。慢慢地，她就變成了安福路街頭一道亮麗的風景線，很多人開始蹲點拍她，她不但不生氣，反而上前好心提醒他人看路看車，就這樣「安福路小公主」火了。

其實，「安福路小公主」之所以這樣子打扮，是因為幾年前她生了一場大病，在歲月與藥物的長期摧殘下，不單單頭髮愈來愈稀疏、皺紋爬上了臉，身材與容貌也留下了時間的痕跡。站在鏡子前，看著臉蛋、身材與健康不復以往，這份衝擊令「安福路小公主」渴望有生之年，能再一次自由自在做回自己。

她想起年輕時喜歡的蘿莉塔公主裙，卻因身材變形而買不到適合的裙子，於是她開始動手為自己量身定制一件又一件公主裙，沒有一天的穿搭重複。

上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！（小紅書截圖）
上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！（小紅書截圖）

上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！（小紅書截圖）
上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！（小紅書截圖）

上海

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