小女孩等紅燈時倒栽蔥摔出車外 粗心媽竟沒發現揚長而去

照顧年幼小孩真是一秒也不能鬆懈！中國大陸1名女子帶同幼女外出，但駕駛時並無讓女兒坐到安全座椅，女童趁等紅燈時探頭到窗外張望，意外「倒栽蔥」式跌出車外，但媽媽並未發現還直接將車開走。女童躺在交通繁忙的馬路中心，非常驚險，幸好有路過的司機留意到她，即時將車停於兩條行車線中間擋住車流，並合力救人才不致釀成嚴重意外。不過該名媽媽竟對事件渾然不知，直至女兒獲救後才向警方報警稱「小孩不見了」，粗心程度引起網友譁然。

粗心的母親沒注意到女兒摔出車外就將車子開走。圖取自影片

事發上月30日傍晚近6時，寧波1名媽媽駕駛房車帶著年幼女兒外出，不過他並未替女兒安排兒童座椅或扣上安全帶。當車輛駛至1個交通繁忙的十字路口時，女兒疑趁等紅燈的時間探出半身到窗外張望，看起來非常危險。不過媽媽似乎未發現，變燈後立刻踩下油門開車，這時女童疑似失去平衡，隨即以「倒栽蔥」方式翻出車外，但這時媽媽已驅車駛離現場。

女童跌出車後躺在馬路中央，身邊全是繁忙車流，幸好有從後方駛至的司機留意到她，即時將車停於兩條行車線中間截停車流，並與其他駛至的司機一同查看她的傷勢。眾人合力將女童抱回安全位置並報警求助，亦有數部車輛紛紛停下示意有緊急狀況。

最先停車擋住車流的楊姓司機憶述事發經過時猶有餘悸，「當時我看到一個小孩在地上嚇了一跳，我知道這個路口經常會有運泥車經過，萬一剛好遇到運泥車那麼後果不堪設想，所以就改道過去了」。他又指，事發時情況危急，為了救人根本沒想到交通違例的問題，「人命關天，就算是闖紅燈，我也會去救」。

粗心的母親沒注意到女兒摔出車外就將車子開走，女孩被遺忘在車道上。圖取自影片

負責事件的警員表示，到達現場時，「看到小朋友已經被眾多熱心市民救護起來了」，覺得非常暖心。他亦透露，女童媽媽在民眾報警後數分鐘才求助，指發現「孩子不見了」，當被告知事發經過時更是懵然不知，後來才大驚趕回現場，幸而女童僅擦損受傷，未有大礙。

至於救人司機行為是否涉及違規，警員則強調「肯定是不予處罰的」，更指救人行為值得鼓勵及表揚。警方又提醒，家長帶著小朋友乘坐汽車時，一定要配備好安全座椅及扣好安全帶，也要提醒小朋友不能隨意把身體伸到窗外。

粗心的母親沒注意到女兒摔出車外就將車子開走，路人連忙上前關心女孩狀況。圖取自影片

網友看過事發片段也直呼驚險：「我的天，快給那些不給孩子坐安全座椅的人看看！這也太危險了」、「看好孩子吧，那麼小，為啥不弄個兒童座椅？看到孩子受傷的新聞就揪心」。也有人驚訝當事母親竟能如此粗心：「孩子沒了家長都不知道的嗎」、「就這麼開車走了，頭都不回」、「這孩子的家長應該被處罰吧」。

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文章授權轉載自《香港01》