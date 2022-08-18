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去藥局結帳驚見自己會員名是「畜生」 客氣炸投訴！業者回應了

香港01／ 陳進安
湖南長沙一名男子日前到當地一家藥局買藥付款時，意外發現自己的會員姓名竟被員工寫成「畜生」，憤而投訴。情境示意圖。圖／Ingimage
湖南長沙一名男子日前到當地一家藥局買藥付款時，意外發現自己的會員姓名竟被員工寫成「畜生」，憤而投訴。情境示意圖。圖／Ingimage

中國湖南長沙一名李姓男子日前到當地一家「老百姓大藥房」買藥付款時，意外發現自己的會員姓名竟被員工寫成「畜生」，憤而投訴。周二（16日），老百姓發出致歉聲明。

據悉，李男投訴後，藥局只做了簡單安撫，便讓他去藥局拿個小禮品。那是有什麼深仇大恨才讓員工作出如此侮辱的舉動？還是只是單純的惡作劇？對此，李男回憶道，自己在4年前過年時曾接到過推銷電話，當時他在電話中罵過該店的員工，會員名有可能就是那個時候被改的。

而事後，作為上市企業的老百姓被推上風口浪尖，公司相關負責人周二發出致歉聲明，稱公司獲悉旗下門店會員名稱錄入有誤，隨即展開相關調查。

聲明提到，涉事門店為老百姓大藥房集團旗下湖南長沙永康堂大藥房岳麓店，老百姓大藥房於今年1月收購該門店；會員名稱錄入錯誤為永康堂大藥房原有的會員訊息錯誤導致，目前已更正完畢，並向該顧客真誠溝通、道歉，已取得該顧客的諒解。

聲明又指，截至事發前，公司未排查到會員名稱錄入有誤，確有失察之責。有鑑於此，公司已針對老百姓全國門店會員啟動全面排查，加強會員系統管理，杜絕此類事件再次發生，最後強調今後公司將一如既往地以顧客為中心，繼續做好藥事服務。

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文章授權轉載自《香港01》

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