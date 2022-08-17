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大陸高溫創逾60年最強！長江重慶段水位下降 明代文物意外露出

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大陸高溫創逾60年最強！長江重慶段水位下降 明代文物意外露出

香港01／ 撰文／孫聖然
連續多日高溫讓重慶長江水位大幅下降，而位於巴南區雙河口鎮五台村常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁已露出江面，島礁上出現3龕有600年曆史的摩崖造像。（網易）
連續多日高溫讓重慶長江水位大幅下降，而位於巴南區雙河口鎮五台村常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁已露出江面，島礁上出現3龕有600年曆史的摩崖造像。（網易）

今年入夏以來，大陸多地遭遇熱浪席捲。中央氣象台今日（17日）6時繼續發布高溫紅色預警，並預料川渝地區將成為高溫中心，南方多地最高氣溫可達40℃以上。

此外，有大陸媒體報道指，受高溫天氣影響，長江重慶段水位明顯下降，600年前的摩崖造像還從河面露出。

據中央氣象台預計，今日白天陝西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東中北部等地最高氣溫將有35—39℃，其中，四川東部、重慶中西部、湖南中北部、江西中部、浙江西部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

《澎湃新聞》報道指，根據國家氣候中心近日監測評估，從今年6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度已達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。夏季以來，全國共914個國家氣象站日最高氣溫達到極端高溫事件標準。而經綜合研判，此次區域性高溫熱浪事件的持續時間將會繼續延長，綜合強度將進一步增強。

在重慶巴南區雙河口鎮五台村附近，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面，島礁礁石最高處出現3龕摩崖造像。（央廣網）
在重慶巴南區雙河口鎮五台村附近，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面，島礁礁石最高處出現3龕摩崖造像。（央廣網）

值得注意的是，近日成為高溫中心的川渝地區已有多條河流出現斷流狀況，重慶嘉陵江已經乾涸見底、長江重慶巴南段水位大幅下降，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁路出水面，島礁上出現3龕摩崖造像，引來民眾圍觀。

《人民網》指出，3龕造像中，中央一龕特別突出，形制最大，其石面也是最好的位置，該龕為圓拱形龕，高1.4米、寬1.05米、進深0.4米；龕內造一僧像結跏趺坐於仰蓮座上，像高0.95、座高0.15米，光頭、彎眉，細目微睜，抿嘴，大耳，著雙領下垂式袈裟，雙肩搭覆雲肩，下著裙，裙腰繫於腹上部，雙手結禪定印置於腿上。

重慶多日高溫達40℃以上，嘉陵江已見底。（財聯社）
重慶多日高溫達40℃以上，嘉陵江已見底。（財聯社）

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文章授權轉載自《香港01》

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