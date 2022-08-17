仙氣新娘禮服超火辣 敬酒轉身大露背賓客看傻：奶奶受得了？

婚禮是一生人一次的大事，新娘當然會悉心打扮迎接最美一刻。惟江蘇一場婚禮的新娘成為網民們焦點，全因其禮裝衣着被認為相當「火辣」 ── 大露背配以鐵塔造型，敬酒時一轉身就讓賓客們看得傻眼，讓網民直呼「奶奶受得了嗎？」。也有網民認為現在的年輕人價值觀改變，想法開放，毋須在意別人看法，「是新娘與新郎結婚，不是新娘與奶奶結婚」。

綜合大陸媒體，江蘇近月舉行的一場婚禮現場照片引起網絡熱議，形容「婚禮現場，新娘在敬酒時穿得太誇張」，又質疑「奶奶受得了嗎？」

從照片見到，穿上紅色連身裙的新娘正逐枱與賓客敬酒，喜氣洋洋。惟該條裙特別之處，在於背後是大露背設計，中間以「鐵塔」蕾絲造型的布料連結，新娘背部的紋身都顯露無遺，有別於傳統端莊的服飾。而當新娘轉身，露出的玉背讓賓客們看得傻眼。

照片旋即觸發「保守派」與「開明派」網民的「世界大戰」。有網民認為，大庭廣眾下新娘的打扮過分誇張，「奶奶不嫌棄這種打扮？」、「結婚就是要穿大紅的，不能光着身子，光着身子是不對的，就算賓客們不說什麼，也會被人說閒話」、「女方要矜持，也算是對男人的尊重」。

另一派網民則認為，時代已經改變，且結婚是新娘與新郎之間的事，與第三者無關，亦毋須在意他人說法，「這個感覺還可以啊，沒有什麼過分的地方呢」、「新娘有仙氣，穿得很漂亮！」、「 那不是巴黎的埃菲爾鐵塔麼！這不代表這浪漫麼！」、「是新娘與新郎結婚，不是新娘與奶奶結婚」。

也有網民另闢戰線，錯重點關注新娘的紋身，更笑言她是「有故事的女人」。

該條裙特別之處，在於背面是大露背設計，中間以「鐵塔」蕾絲造型的布料連結，新娘背部的紋身都顯露無遺，有別於傳統端莊的服飾。而當新娘轉身，露出的玉背讓賓客們看得傻眼。（網上圖片）

延伸閱讀：

帥氣弟代智障哥相親 仙氣新娘見新郎真身嚇哭悔婚 結局超狂展開

兒子付不起$19萬禮金 仙氣辣媽獻身拿下親家老爺 結局震驚全網

文章授權轉載自《香港01》