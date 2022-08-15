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男子跳樓砸中路人釀雙亡慘劇 跳樓者無須負刑責惹議

香港01／ 布萊恩
中國大陸四川省一名55歲男子因感情問題跳樓輕生，卻砸死了碰巧路過的53歲女子，這名輕生者不必負擔刑事責任也引起網友討論。截圖自影片
中國大陸四川省一名55歲男子因感情問題跳樓輕生，卻砸死了碰巧路過的53歲女子，這名輕生者不必負擔刑事責任也引起網友討論。截圖自影片

中國大陸四川省發生恐怖的砸死路人事件，一名55歲男子因感情問題跳樓輕生，卻砸死了碰巧路過的53歲女子。事件引起極大關注，不少網友感嘆被砸死的女路人十分無辜「被砸死的太可憐了」，也有人質疑自殺者砸死人是否不用負刑責。中國大陸檢察院指出，若犯罪嫌疑人死亡，的確可免除刑事處罰，但認為應以其遺產對無辜死者承擔民事賠償責任。

四川發生恐怖砸死路人事件，55歲男子因感情問題跳樓輕生，砸死了剛巧路過的53歲女子。

事發在上周五（12日），四川省樂山市，當晚8時許55歲張姓男子因感情糾紛，從某社區頂樓墜樓，砸中53歲周姓女路人，經醫護人員現場確認，2人都當場死亡，事件正進一步調查。

事件引來微博熱議，不少網民感嘆被砸死的女途人十分無辜，「被砸死的太可憐了」、「飛來橫禍」、「別禍害別人」。

有網友關注自殺者砸死人是否毋須負刑責，中國大陸渭南市白水縣人民檢察院對此在微博指出，跳樓砸死人在法律上確實涉嫌觸犯「間接故意殺人罪」、「傷害罪」或「過失致人死亡罪」，惟《刑法》規定，若犯罪嫌疑人、被告人死亡，可免除刑事處罰，因跳樓者都已死亡，就無法再承擔刑事責任。

不過檢察院提到，民事上人身侵權依然成立，認為應以其遺產對無辜死者承擔民事賠償責任。

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文章授權轉載自《香港01》

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