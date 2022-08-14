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中秋節源於韓國屬「洋節」？ 大陸書籍表述被批數典忘祖

香港01／ 撰文／陳進安
《古代人的日常生活》於2019年出版，作者在書中《中秋節與月餅的起源》一文中寫道，中秋節的形成受到韓國非常大的影響，從某種角度講，在最初誕生的時候，中秋節是不折不扣的「洋節」。（觀察者網）
《古代人的日常生活》於2019年出版，作者在書中《中秋節與月餅的起源》一文中寫道，中秋節的形成受到韓國非常大的影響，從某種角度講，在最初誕生的時候，中秋節是不折不扣的「洋節」。（觀察者網）

大陸一本題為《古代人的日常生活》的書籍近日掀起爭議，事緣書中有章節介紹中秋節和月餅起源，並稱中秋節起源於韓國，是「洋節」。引起眾怒下，網名為「講歷史的王老師」的作者周五（12日）在微博發文道歉，稱自己過於武斷、片面，用詞也不嚴謹，造成歧義。

《古代人的日常生活》於2019年出版，據網傳照片顯示，作者在書中《中秋節與月餅的起源》一文中寫道，中秋節的形成受到韓國非常大的影響，從某種角度講，在最初誕生的時候，中秋節是不折不扣的「洋節」。

該表述經廣傳後隨即引發網民抨擊，認為作者數典忘祖等。而作者的身份亦遭曝光，據網民爆料，「講歷史的王老師」本名王磊，畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師。

網民點睇「這書是怎麼過審的？」、「不懂歷史還講歷史，膽真大」、「炒作成功，這樣的東西會越來越多」、「就這水平居然還能出書，我也是醉了，還是師範學校畢業的，這得影響多少孩子？」、「他不是不懂歷史，他就是故意歪曲歷史、虛無歷史帶節奏！」

輿論持續發酵，周五，該作者在微博發文道歉，稱自己雖然以為中秋節受到了新羅（朝鮮歷史上的國家之一）的影響，但始終認為中秋節是中國的傳統節日，絕非源自韓國。之所以產生歧義，給讀者造成誤解，是因為他在參考北宋人龐元英所著《文昌雜錄》、載於《文史哲》2003年11月期的論文《中秋節源自新羅考》、載於《文史知識》（1996年）的閱讀理解題，以及日本來唐僧人圓仁所著的《入唐求法巡禮行記》這些資料時，沒能全面介紹、辨析各種觀點，表述過於武斷、片面。在用詞上也不嚴謹，特別是「洋節」一詞，只追求熱點詞彙，卻造成了歧義。

他續指，對於外界的批評，自己虛心接受，深刻反思，並表示誠懇的歉意。他已和出版社溝通，第一時間在本書的電子版本中，將該文刪除。紙質書也會在一個月內進行全書審查刪改。之後他進一步稱，自己寫作出書，本意是想多介紹中國古人的日常生活，為普及中國傳統文化出微薄之力，卻不想因學識不足出現不當表述。今後，他會提升自己，做完整與準確的表述。更會注意弘揚傳統文化，捍衛文化自信。

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文章授權轉載自《香港01》

中秋節

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