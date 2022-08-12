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豪宅陽台男女「激情交歡」遭拍 30歲男主角在外快活1個月終於被逮
今年6月網上流傳一段影片，片中顯示一對男女在啟德一個屋苑大廈的單位露台上演「活春宮」，其間男女全身赤裸，疑正進行不雅行為。警方經主動調查，在同月7日拘捕涉案一名36歲女子後，已於上月再拘捕涉案的30歲男子。
涉事影片於今年6月在網絡瘋傳，顯示一名男子及一名女子在牛頭角沐泰街一單位露台進行不雅行為。警方經調查後，將案件列作「作出有違公德的行為」，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。
警方於6月7日在秀茂坪區拘捕一名36歲女子，據知她是事發單位的租客，至7月12日人員再於尖沙嘴區拘捕一名30歲男子，疑與案有關。兩名被捕人正保釋候查，須於8月中旬及下旬向警方報到。
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文章授權轉載自《香港01》
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