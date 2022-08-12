不想女兒暑假天天滑手機 爸出「絕招」3天讓她求饒還主動念書

手機的發明造就了許多便利和娛樂，但也帶來不少生活上的問題，尤其學生族群更是手機不離身，難免讓父母擔心會因此荒廢學業。大陸一名父親不想女兒暑假期間天天滑手機，於是帶她到工地體驗工作，結果只做了3天就讓女兒直呼「不想做了」。

根據《山東商報》報導，安徽有一名父親因為不想讓女兒放暑假期間天天玩手機，擔心她會耽誤到課業，於是決定帶她在炎熱高溫的天氣底下到工地體驗，想讓女兒試試搬磚、清潔等勞力性工作。

爸爸說女兒第一天學得有模有樣，幹勁十足，但到了第二天就開始敷衍了事，甚至第三天只做了4小時就直呼不想體驗了，回家後洗完澡也主動用功讀書，只是不曉得能堅持多久。爸爸表示希望透過這次工地工作的體驗，能讓女兒懂得生活不易，也能明白學習的重要性。

貼文引起不少網友熱議，「起碼這本來是個聽話的孩子，換調皮搗蛋的孩子試試…書都不願讀」、「一周之後還是會變回原樣，不要問我怎麼知道的，我一個朋友就是這樣」、「當年我爸也這麼幹過，後來發現我在工地裡玩得更開心了」、「感覺沒啥意義，體驗幾天就能真的認真讀書了？家長還自以為教育孩子很有辦法」、「和她一起讀書、看電影、一起勞動、散步、騎腳踏車，方式特別多，每天變著花樣，堅持的時間久一些才會有效果」。