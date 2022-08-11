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涉強吻襲胸摸下體 兩位「十佳教師」當街猥褻醉女被免職

香港01／ 撰文：孫聖然
身穿條紋衣服、戴眼鏡的男子屢次將女子抱起並強吻，隨後還多次做出摸胸、摳下體等猥褻動作。期間，另一名身著藍色上衣的男子亦有進行輔助。（影片截圖）
身穿條紋衣服、戴眼鏡的男子屢次將女子抱起並強吻，隨後還多次做出摸胸、摳下體等猥褻動作。期間，另一名身著藍色上衣的男子亦有進行輔助。（影片截圖）

湖北鐘祥兩名男性教師被爆當街猥褻醉酒女子，引發廣泛關注。當地證實事件，並指已對涉事教師進行停崗處理。

網傳影片顯示，一名女子疑似醉酒趴在桌上，她身邊的兩名男子趁機向她伸出「魔爪」。其中，身穿條紋衣服、戴眼鏡的男子屢次將女子抱起並強吻，隨後還多次做出摸胸、摸下體等猥褻動作。期間，另一名身著藍色上衣的男子亦有進行輔助。

影片經過曝光後，不少網民都認出影片中兩名男子是鐘祥市第三中學的教師，並指身著條紋衣服的男子是生物教師兼年級主任、另一男子則是物理教師，兩人都被評為「十佳教師」。

涉事教師被網民認出是鐘祥市第三中學的生物教師兼年級主任。（微博）
涉事教師被網民認出是鐘祥市第三中學的生物教師兼年級主任。（微博）

周三（10日）下午，「鐘祥發布」發布情況通報指，經查，涉事教師鄭某某(男，現為鍾祥三中黨委委員、年級主任)、李某某(男，現為鍾祥三中二年級班主任)8月7日20時30分許，邀約其認識的社會女子一同宵夜。

通報續指，8日凌晨，三人就餐結束後，鄭某某試圖攙扶該女子搭乘計程車，期間多次發生肢體接觸不雅行為。9日上午，公安機關對三名當事人進行調查，該女子表示沒有被強迫和猥褻。

通報稱，鑑於涉事教師的行為違背社會公德和有損教師形象，造成了極其惡劣的社會影響。經市委組織部、市教育局黨組研究決定，免去鄭某某市三中黨委委員、年級主任職務，並對鄭某某、李某某進行停崗，責令配合調查。同時，市紀委監委已介入調查，並將對涉事人不當行為嚴查快處。

身穿條紋衣服、戴眼鏡的男子屢次將女子抱起並強吻，隨後還多次做出摸胸、摳下體等猥褻動作。期間，另一名身著藍色上衣的男子亦有進行輔助。（影片截圖）
身穿條紋衣服、戴眼鏡的男子屢次將女子抱起並強吻，隨後還多次做出摸胸、摳下體等猥褻動作。期間，另一名身著藍色上衣的男子亦有進行輔助。（影片截圖）

網民評論：

「高學歷不代表高素質」。

「很諷刺的事：他還是十佳老師」。

「很多男老師都有這癖好」。

「明顯是猥褻，該女子是怕遭到報復吧」。

「趕緊撤崗吧，終身不得做老師。以後誰敢讓孩子進他班？或者有他的學校」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

猥褻 公安 教育局

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