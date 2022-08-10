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綠光罩頂 婚禮上播「限制級影片」揭穿新娘跟姊夫睡了

聯合新聞網／ 綜合報導
中國一名男子為報復女友偷吃，直接在婚禮上播放偷吃影片。圖擷自《太陽報》
中國一名男子為報復女友偷吃，直接在婚禮上播放偷吃影片。圖擷自《太陽報》

中國大陸發生一起「姊夫門」事件。一名男子為了報復女友偷吃自己姊夫，在婚禮上直接播放兩人魚水之歡的影片，整個過程在網路上瘋傳。

據《太陽報》（The Sun）報導，2019年時這對新人原本要舉行婚禮，不料正當新人站在台上接受眾人祝福時，後面的大螢幕卻播放出新娘跟男子姊夫發生關係的限制級影片，影片播放長達5分鐘，令在場賓客一片嘩然。

據現場賓客表示，兩人走進會場時，新郎就不等新娘，快步走上台。新郎從頭到尾臉色都很難看，隨後在影片播放後對著新娘說「妳以為我不知道這件事嗎？」新娘把捧花丟向新郎，新郎的父親則在台下對兩人破口大罵。這部影片有近600萬次觀看次數，還有數千則留言。

綜合外媒報導，女子是因為遭到家暴得了憂鬱症，在向男子的姊夫哭訴後，獲得安慰才會產生感情，因此發生關係。女方親友爆料，男子多次家暴女友，每次打人後就會給女友買包買鞋送禮物，就連房子、車子都是男子出錢購買，甚至為女友的哥哥找工作。

不少網友看了覺得女子也有問題，明明遭到家暴，卻不分手還接受男友送房送車，甚至選擇跟男友結婚，質疑女方動機不單純。但也有網友認為，男子如果都已經知道自己戴了綠帽，就不應該花錢舉辦婚禮。不過也有人認同男子的做法，認為「最好的報復，就是在所有家人和朋友面前給對方難堪。」

婚禮 家暴 分手

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