聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠光罩頂 婚禮上播「限制級影片」揭穿新娘跟姊夫睡了
中國大陸發生一起「姊夫門」事件。一名男子為了報復女友偷吃自己姊夫，在婚禮上直接播放兩人魚水之歡的影片，整個過程在網路上瘋傳。
據《太陽報》（The Sun）報導，2019年時這對新人原本要舉行婚禮，不料正當新人站在台上接受眾人祝福時，後面的大螢幕卻播放出新娘跟男子姊夫發生關係的限制級影片，影片播放長達5分鐘，令在場賓客一片嘩然。
據現場賓客表示，兩人走進會場時，新郎就不等新娘，快步走上台。新郎從頭到尾臉色都很難看，隨後在影片播放後對著新娘說「妳以為我不知道這件事嗎？」新娘把捧花丟向新郎，新郎的父親則在台下對兩人破口大罵。這部影片有近600萬次觀看次數，還有數千則留言。
綜合外媒報導，女子是因為遭到家暴得了憂鬱症，在向男子的姊夫哭訴後，獲得安慰才會產生感情，因此發生關係。女方親友爆料，男子多次家暴女友，每次打人後就會給女友買包買鞋送禮物，就連房子、車子都是男子出錢購買，甚至為女友的哥哥找工作。
不少網友看了覺得女子也有問題，明明遭到家暴，卻不分手還接受男友送房送車，甚至選擇跟男友結婚，質疑女方動機不單純。但也有網友認為，男子如果都已經知道自己戴了綠帽，就不應該花錢舉辦婚禮。不過也有人認同男子的做法，認為「最好的報復，就是在所有家人和朋友面前給對方難堪。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言