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100÷10=10是錯的？老師解釋家長服了 網友卻不買單：玩套路

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，網路上流傳一則小學數學題，上頭的答案看似合理，卻被老師打了個大叉。示意圖/ingimage
近日，網路上流傳一則小學數學題，上頭的答案看似合理，卻被老師打了個大叉。示意圖/ingimage

現代小學生的作業越來越複雜，可難倒了不少家長。近日，網路上流傳一則小學數學題，上頭的答案看似合理，卻被老師打了個大叉，經老師解釋過後網友們仍不買單，認為老師這樣出題實在是沒必要。

根據陸媒搜狐新聞報導，中國大陸一名劉父分享兒子的數學作業，只見題目為「一段長100米的鐵路，用10米長的鐵軌鋪，要多少根鐵軌？」，兒子回答「100÷10=10（根）」，沒想到卻被老師用紅筆畫了個大大的叉。

中國大陸一名劉父分享兒子的數學作業。圖擷自搜狐
中國大陸一名劉父分享兒子的數學作業。圖擷自搜狐

劉父看完後也搞不懂錯在哪，便打電話向老師詢問，老師則解釋，因為一道火車的鐵軌有兩條，因此在解答時要乘以2，正解為「100X2÷10=20(根)」，並透露出該題的用意，是希望除了能鍛鍊孩子的算數能力外，也希望他們能結合現實來解題。

文章曝光後，許多人卻不領情，紛紛傻眼直說，「我還說要40根呢，現在都是雙軌的」、「你讓一個七、八歲的孩子玩套路，怎麼不讓27、28歲的老師研究核彈呢？」、「反問老師，你這考的是數學還是腦筋急轉彎，有些孩子都沒出過門上哪知道鐵軌是雙的」。

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