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黃昏網戀騙案 6旬婦1個月約會20男都帶往水果店 真面目終揭穿

香港01／ 撰文： 喬納森
6旬婦在1個月內成功約20名男子，用同1招成功騙取對方金錢。（網上圖片）
6旬婦在1個月內成功約20名男子，用同1招成功騙取對方金錢。（網上圖片）

網上情緣騙案原來不分年齡性別。上海1名60歲獨居婦人，透過交友APP相約多名男網友，並會帶回家中小聚，中途會與他們到水果店買下一堆貴價生果，並要求男方找數。其中一名應約男子被要求買下榴槤、水蜜桃、奇異果等總值1,200元人民幣(約5,335元台幣，下同）的貴價生果後，因見她不會即時拿走，令他起了疑心。男方約會後報警，調查下發現該婦人的真面目，原來她在1個月內先後與20名男子約會，每次都會回去生果店，將生果退款，成功獲得7,000多元人民幣（約31,122元台幣，下同）。

上海嘉定警方上月接獲年逾古稀的張先生報案，指自己在交友網上遇到騙子。他透過交友平台結識60歲的趙婦，覺得兩人談得來，便答應對方邀約，到嘉定安亭見面。兩人見面後，趙婦邀請男方到她家中作客，指順路到生果店買些水果，張先生不虞有詐，遂與趙婦前往一家水果店，並買下榴槤、水蜜桃及奇異果等貴價生果，合計1,200元人民幣，趙婦則毫不客氣要張結賬，張亦不好意思拒絕硬着頭皮埋單。

張先生覺得愈來愈不對勁，一來趙婦是獨居的，買這麼多水果根本吃不完，其次是她未有即時拿走水果，強說要去咖啡廳吃飯，才將水果放在店內保管。當兩人吃完飯後，趙婦借故有事先離開，令張覺得更加奇怪，與之前看過的騙案情節十分相似，於是起了疑心，並到警局報案。

警方根據閉路電視片段，發現趙婦自6月開始，1個月內先後與20名男子約會時，帶他們前往水果店，且一見面即表現親密，趙婦主動拖手及繞對方手臂，令他們放下戒心。此外，她約會完畢後，會重返水果店要求將已付款的水果退貨套現，成功騙得7千多元退款。

上月19日趙婦被捕，她稱自己利用網上黃昏戀為名，相約多名中老年男士會面，並以同樣的手法詐騙對方金錢，由數百到千多元不等，現時因涉嫌詐騙罪被警方扣查。

其中一名張姓男網友起疑心，向警局報案，終將趙婦繩之於法。（網上圖片）
其中一名張姓男網友起疑心，向警局報案，終將趙婦繩之於法。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

約會 人民幣 獨居 上海

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