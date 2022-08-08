快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科院老天文學家蝸居13平米「漏室」 妻怨：要和別人搶廁所

世界日報／ 中國新聞組／北京8日電
中科院老天文學家蝸居13平米筒子樓：墻體破損發黴、衛生情況堪憂，漏水時有發生。圖／擷自微博
中科院老天文學家蝸居13平米筒子樓：墻體破損發黴、衛生情況堪憂，漏水時有發生。圖／擷自微博

位於北京海澱區的科源社區，是中科院分配給職工的住房。這裡曾「藏龍臥虎」，住著錢學森、錢三強等知名科學家，但如今70歲的老舊屋齡，乏人修繕。日前就有人反應，退休的中科院天文學家段元星和妻子萬女士，住在一間不到14平方米的小屋裡，萬女士說，「在這科學院幹了一輩子活了，一輩子了，我沒有自己的空間，和別人搶廁所」。

北京民聲報導，科源社區建於上世紀50年代，多為簡易筒子樓，由於年久失修，問題層出不窮。而多位曾經為科學事業做出過貢獻的退休科研人員就居住在這，而且一住就是幾十年。

段元星是第五屆全國政協委員，曾在中科院國家天文台工作。1975年，段元星曾用肉眼觀測的方式發現了一顆新星，被中國科學院破格錄取為北京天文台研究生。他的故事曾被寫成報告文學「探索星空奧秘的年輕人」，入選初中語文課本。

走進他狹小的房間，不到14平方米的小屋裡，燈光昏暗，堆滿雜物，角落勉強放下一張單人床，段元星和妻子就睡在這裡。

據了解，這片老樓已有近70年歷史，除了13到15號樓作為第一批北京歷史建築進行過翻修外，其他樓從來沒有進行過改造，牆體破損發黴、衛生情況堪憂，樓內漏水時有發生。多位居民表示，這些老樓早已達到使用上限，簡單的修繕已於事無補，大家都盼著生活環境能得到徹底改善。

目前，科源社區大約有5000多戶居民，涉及承租公房、房改房、商品房等多種產權形式。除了大產權單位中科院外，還存在公交集團、北京大學、衛星製造廠等十多家產權單位。

中科院老天文學家蝸居13平米筒子樓：墻體破損發黴、衛生情況堪憂，漏水時有發生。圖／擷自微博
中科院老天文學家蝸居13平米筒子樓：墻體破損發黴、衛生情況堪憂，漏水時有發生。圖／擷自微博

中科院老天文學家蝸居13平米筒子樓：墻體破損發黴、衛生情況堪憂，漏水時有發生。圖／擷自微博
中科院老天文學家蝸居13平米筒子樓：墻體破損發黴、衛生情況堪憂，漏水時有發生。圖／擷自微博

北京大學 中科院 歷史建築

延伸閱讀

基隆美的社區自來水管空氣作怪 住戶無水用心情不美麗

南投培訓社區尖兵 理事長的9堂課狂吸40社區參加

老盟推動社區共好 為獨居好朋友尋找幸福

副院長歐陽力行猝逝原因 中科院：心肌梗塞、心絞痛

相關新聞

中科院老天文學家蝸居13平米「漏室」 妻怨：要和別人搶廁所

位於北京海澱區的科源社區，是中科院分配給職工的住房。這裡曾「藏龍臥虎」，住著錢學森、錢三強等知名科學家，但如今70歲的老舊屋齡，乏人修繕。日前就有人反應，退休的中科院天文學家段元星和妻子萬女士，住在一間不到14平方米的小屋裡，萬女士說，「在這科學院幹了一輩子活了，一輩子了，我沒有自己的空間，和別人搶廁所」。

1張床19萬…租別墅附百萬家具 房客怕被「套路」想退租

四川成都一名曾先生為公司租了一套獨棟別墅，月租金2.2萬元（人民幣，下同，約3252美元），沒想到簽約後，房東拿來一份物...

江西店鋪招牌不得寫經營內容 網酸進店面成開「盲盒」

開店招牌只能寫店名，進店面也成了開「盲盒」嗎？中國江西省上饒市信州區一餐廳老闆日前反映，城管說「店鋪的門頭只能寫店名，不...

同事一個擁抱 湖南女子竟骨折了 雙方還鬧上法院吵賠償

一個抱抱就導致骨折？湖南岳陽一名女子曹某因為被同事黃某太用力擁抱導致肋骨骨折，後來因為賠償談不攏，雙方因此鬧上法院。最後，法院判決黃某賠償曹某各項損失共計1萬餘元（人民幣，下同）。

為了台灣的山西刀削麵 百度發起共建「台灣實景地圖」

解放軍「圍台軍演」意外引發大陸網友對台灣「山西刀削麵」與以大陸各城市命名的街道好奇，大陸最大搜尋引擎百度地圖用戶暴增1千...

淘寶花近900元買不鏽鋼洗手盆 收到貨傻眼：連鋁都不如

銀行戶口突然收到巨款，是幸運嗎？錢花掉了卻被政府追收款項，是不幸吧？這位日本男子，短短4個月內經歷了人生的高山低谷，最終卻被網民封為「幸運男」，因為連風都在幫助他！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。