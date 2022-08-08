中科院老天文學家蝸居13平米「漏室」 妻怨：要和別人搶廁所

位於北京海澱區的科源社區，是中科院分配給職工的住房。這裡曾「藏龍臥虎」，住著錢學森、錢三強等知名科學家，但如今70歲的老舊屋齡，乏人修繕。日前就有人反應，退休的中科院天文學家段元星和妻子萬女士，住在一間不到14平方米的小屋裡，萬女士說，「在這科學院幹了一輩子活了，一輩子了，我沒有自己的空間，和別人搶廁所」。

北京民聲報導，科源社區建於上世紀50年代，多為簡易筒子樓，由於年久失修，問題層出不窮。而多位曾經為科學事業做出過貢獻的退休科研人員就居住在這，而且一住就是幾十年。

段元星是第五屆全國政協委員，曾在中科院國家天文台工作。1975年，段元星曾用肉眼觀測的方式發現了一顆新星，被中國科學院破格錄取為北京天文台研究生。他的故事曾被寫成報告文學「探索星空奧秘的年輕人」，入選初中語文課本。

走進他狹小的房間，不到14平方米的小屋裡，燈光昏暗，堆滿雜物，角落勉強放下一張單人床，段元星和妻子就睡在這裡。

據了解，這片老樓已有近70年歷史，除了13到15號樓作為第一批北京歷史建築進行過翻修外，其他樓從來沒有進行過改造，牆體破損發黴、衛生情況堪憂，樓內漏水時有發生。多位居民表示，這些老樓早已達到使用上限，簡單的修繕已於事無補，大家都盼著生活環境能得到徹底改善。

目前，科源社區大約有5000多戶居民，涉及承租公房、房改房、商品房等多種產權形式。除了大產權單位中科院外，還存在公交集團、北京大學、衛星製造廠等十多家產權單位。

中科院老天文學家蝸居13平米筒子樓：墻體破損發黴、衛生情況堪憂，漏水時有發生。圖／擷自微博