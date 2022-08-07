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披薩吃一半驚見疑似「爛牙」 女傻眼：沒胃口了

香港01／ 撰文／謝茜嘉
有港女於網上發文分享中伏飲食經歷，她日前於大埔新達廣場1間連鎖餐廳外賣了1份薄餅，吃到1半突然發現薄餅上有隻疑似爛牙。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）
有港女於網上發文分享中伏飲食經歷，她日前於大埔新達廣場1間連鎖餐廳外賣了1份薄餅，吃到1半突然發現薄餅上有隻疑似爛牙。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

買薄餅疑有「爛牙」？有港女於網上發文分享中伏飲食經歷，她日前於大埔新達廣場1間連鎖餐廳外賣了1份薄餅，吃到1半突然發現薄餅上有隻疑似爛牙，她十分震驚。帖文引起熱議，有網民表示「咁驚慄？」、「唔係呀化」，不過也有人猜測是樓主自己「甩牙」或其實是墨魚嘴。《香港01》現就事件向該餐廳查詢。

事主於fb群組「中伏飲食報料區」發文，可見照片中有粒發黑的硬物，她直言看到似是「爛牙」的異物，「已經無晒胃口」，又說「已經嚇到即刻掉咗」。

有網民笑言「係咪叫開心些牙？」、「可惜唔係金牙」，又猜測「定係你食食吓甩咗隻爛牙？」、「您個乜嘢批先，如果有海鮮，可能係墨魚嘴」、「似墨魚嘴/眼」、「Google吓魷魚嘴」。有人建議樓主，「留返啲證據報食環署等佢哋送去化驗」、「驗DNA，攞去化驗所，呢啲錢唔慳得」。樓主其後回覆說，事後檢查自己的牙齒都很整齊，並沒有「甩牙」。

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文章授權轉載自《香港01》

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