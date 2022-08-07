淘寶花近900元買不鏽鋼洗手盆 收到貨傻眼：連鋁都不如

網購眼見實物方為準！有網民日前在淘寶網買了1個不鏽鋼洗手盆，但實物「好似畀人打完咁」，盆子有明顯凹陷，覺得材料不似不鏽鋼便向客服查詢，未料獲回覆「我送你15元好嗎？親」，樓主最後還是決定到旺角購買。

帖文引起熱議，有網民笑實物稱像「鍚紙兜」，似被人拿來練拳，又建議可以留來「燒嘢食」。有眼利網民留意到盆上寫了「SVS304」，直言是常規SUS304不鏽鋼的盜版，但商家的確未在產品描述中提到SUS304，故只能當交學費。

樓主在facebook群組「淘寶開心share」發文，稱早前花逾200元（將近新台幣900元）淘不鏽鋼洗手盆，但收貨發現「好似畀人打完咁，仲話自己係不鏽鋼，嘩，連鋁都不如」。他即向客服反映，貨品送來時連保護用的包裝都沒有，材料看起來不像不鏽鋼，未料客服竟然回覆「我送你15元好嗎？親」，大嘆自己「衰第一次淘」、「問完就算，亦冇叫人賠錢」，決定去旺角直接買。

實物看起來有嚴重凹陷，物料看起來很薄，有網民爆笑形容就像開大食會用的「錫紙兜」、「裝盆菜個盆都硬過佢」、「不影響使用，親」、「應該畀人踩咗好多腳」、「遇上大師兄操拳」，又說產品只是說「不鏽」，沒說「不變形」，實物質素看起來「有包裝都死」。有網民教路淘寶上產品評分只有4.6，「完全唔合格，下次要學睇下」，見到什麼加厚版、豪華版一定要全選，「全選才是比較正常的版本」。

有網民提出另類用途建議，「用嚟燒嘢食都幾好，下面有個洞可以跌d炭灰落去，上面又夠大加個網」。樓主大讚真細心，決定留返BBQ用。另有眼利網民留意到盆上寫了「SVS304」，直指「SVS304是SUS304的盜版、假貨」，但賣家產品描述未有提及是SUS304不鏽鋼，「算啦，當交學費」。

同樣問題過去在內地引起不少討論，SUS304是指304不鏽鋼，內地業內會叫「18/8」（含18%以上鉻、8%鎳）按美國ASTM標準生產，屬食品級不鏽鋼，而SVS304是部分「打擦邊球、鑽漏洞」商家生產出來的，質素比不上SUS304。

延伸閱讀：

刷單？淘寶買放大器竟收紙巾 客服唔覆直接退款 熟路網民教咁做

淘寶雪糕5天送到融晒 家長轟物流慢但照畀小孩食 網民：放過佢

文章授權轉載自《香港01》