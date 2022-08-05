打開泡麵驚見「黑色點點」 麵條爬滿活體螞蟻引熱議 廠商回應了

打開即食麵上面竟有黑色點點爬來爬去？有民眾日前向內媒投訴，稱購買即食麵打開發現麵餅上爬滿了黑色螞蟻，客服無法判斷是否產品本身有問題，懷疑是包裝破損導致有害蟲侵入，討價還價後也按例賠償1,000元人民幣（約4,432台幣）。未料事件衝上微博熱搜，閱讀量更破2.5億，惟許多網民直言現代化生產線難以有螞蟻存活，懷疑是存放出問題。白象食品4日凌晨發聲明，指查核後確認公司生產過程無出現品質問題。

打開即食麵見到螞蟻無疑令人心慌慌，近日大陸媒體《瀟湘晨報》接到消費者投訴，對方稱上月26日在白象的京東自營旗艦台買了5包裝的白象湯好喝招牌豬骨湯麵，日前她打開其中1包下鍋煮時，發現上面有許多黑色點點，近看發現是螞蟻。

事主拍照向客服反映，對方無法判斷是否產品問題，只有開袋口邊緣有蟻，判斷是受外部蟲害影響，工廠有專業滅蟲，不會有螞蟻，建議她看一下包裝袋，或是她開袋後未即時食用所致，但基於客人對他們的支持，也作出了現金賠償為貨值2倍即29.6元（約131台幣）。由於事主稱即食麵打開已經有蟻，也沒有「P圖」，最後客服願給100元（約443台幣）賠償，但她堅持要按《食品安全法》賠1000元（約4,432台幣），白象終願作賠，事件已解決。

大陸媒體指該品牌即食麵麵餅發現螞蟻並非個別例子，過去曾有消費者遇到同樣問題，公司表示沒有真正的涉事樣本，他們推測是即食麵運輸過程中變形，令即食麵的包裝擠破，令螞蟻聚集。大陸律師易旭表示，如購買食物有質量問題，消費者索賠1000元屬合理，據《食品安全法》規定，如生產不符食品宴全標準的食物，消費者除可要求賠償損失外，還可向生產者或經營者要求支付貨價10倍或損失3倍的賠償金，增加的賠償金不足1000元亦以1000元計。

結果在8月3日晚，「白象方便麵被曝麵餅上滿是螞蟻」登上微博熱搜，閱讀量爆2.5億次。事件引起熱議後，反有不少網民質疑是運輸及存放出問題，和廠家無關，「有生產線直播」，又指現代化生產線下不太可能有蟻，「說有螞蟻我就覺得搞笑，你當手工作坊麼？」、「了解現代化生產線的就會明白，這個不可能是在生產線上進入的」，很可能是存放時包裝有破損爬入去的」、「這種不是儲存不當導致的麼」。

白象食品4日凌晨在微博發出聲明，留意到網上有消息稱有消費者指白象方便麵麵餅有活體螞蟻，查核後發現絕非公司生產過程出現品質問題，並表示對於捏造散布不實信息及導致公眾毀損他們聲譽的行為保留法律追究權利。

白象食品在4日凌晨發聲明，指絕非公司生產過程出現品質問題。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》