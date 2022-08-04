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學渣變學霸！上海「學習困難」門診暴紅 家長：相見恨晚

世界日報／ 中國新聞組／杭州4日電
復旦大學附屬兒科醫院設置「學習困難」門診上了熱搜，吸引不少家長圍觀。圖／取彭湃新聞
復旦大學附屬兒科醫院設置「學習困難」門診上了熱搜，吸引不少家長圍觀。圖／取彭湃新聞

復旦大學附屬兒科醫院設置「學習困難」門診上了熱搜，吸引不少家長圍觀，「第一次聽說這樣的科室，長見識了」、「真是相見恨晚」，還有網友詢問有沒有可能開「上班困難」門診。

杭州交通918報導，門診醫師介紹，該門診屬於心理科，「主要是看到心理門診裡親子衝突與學習有關的非常多，但到底是孩子不願意學、還是確實沒能力學，內中原因還應細分，學習困難門診由此應運而生」。

復旦兒科醫院心理科主任朱大倩說，該門診一直很熱門，來問診的大多是小學生、幼兒園孩子及家長。幼兒園前來問診的孩子，經過及時糾正，入學後障礙會明顯減少，優於高學齡段就診患者

朱大倩介紹，造成學習困難的原因大致可分為兩種，有的是神經發育障礙，有的是簡單的情緒問題。

因神經發育障礙導致學習困難的孩子裡，「注意缺陷多動障礙」是最常見現象。這些孩子難以集中注意力，學習時易分心、發呆、畏難，影響學習成績。還有一種情況是孩子智力正常，但在某項特定學習能力發育落後，進而影響到學科成績。

朱大倩表示，經過正規治療，孩子情況可以大大改善，門診也不乏「學渣」逆襲成「學霸」案例。

許多學習困難的孩子，表現為「學校適應障礙」、「焦慮抑鬱」，對學習喪失興趣、與大人對抗，被家長老師誤解為「青春期叛逆」。

朱大倩說及，門診也遇到過看似學習困難的孩子，其實是家長教育方式不恰當，或學習環境不合適導致。例如，給孩子安排學習負擔太重，沒有運動和玩耍時間；有的家庭更換輔導孩子學習的家長，孩子對全新輔導方式不太適應等。

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