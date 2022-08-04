恐怖鬼切！單車女捲巴士底拖10米「磨肉見骨」 眾人合力抬車救出

行車要小心，幸好這次有熱心途人！四川日前發生電動單車和巴士相撞車禍，電動單車上2名女子被捲入車底受傷，幸好附近司機及熱心途人合力抬起車頭將她們救出。有幫手的熱心民眾透露，當時2名年輕女生突然切線，從後而來的巴士閃避不及才撞上，2名女生被拖行約10多米才停下，其中1人的腳「肉磨到都能看見骨頭了」，附近民眾在幾分鐘內合力抬起車頭，2人事後送院。當地警方正調查事件。

事發於8月2日，四川巴中1輛共享電動單車駛經南江光霧大道黃金段時和巴士相撞，電動單車上2名女子被捲入車底受傷。現場閉路電視畫面所見，電動單車突然切線，後方的巴士閃避不及撞上，之後單車捲了入巴士車頭下，2女子則壓在車底無法脫身，其中1人肩膊和頭部受傷，另1名女子的大腿被車輛壓住，腿上滿是傷痕，地上留有血迹。

附近民眾事後圍在巴士附近，隨後多人合力抬起車頭將傷者拉出。大陸警方稱正調查事件，目前未能透露具體情況。

其中1名熱心市民岳先生告訴內媒，民眾合力幾分鐘內已成功抬車救人，電動單車上有2名年輕女生，事發時她們突然轉向，被後方巴士從後撞上，「騎車肯定沒看後面，突然一下變道，那公交車肯定來不及反應吧」，而2名女生被捲入巴士底拖行和地面磨擦，「拖了有個10來米」。周圍的司機及商店的人湧過去幫手，第一下抬車時人太少沒抬起，等人夠多後再抬一下才成功拉傷者出來，「有個小女孩那個腳在地面摩擦，把那個肉磨的都能看見骨頭了」

交警後來到場處理，2女生被送院救治。雖然有人大讚民眾熱心救人是正能量體現，但也有人批評電動單車沒有顧好馬路情況，「電動車真是馬路殺手」、「馬路當自己的家呢」。

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文章授權轉載自《香港01》