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人夫「包養情婦」！10年後腦中風 元配思考5分鐘：拔管吧

香港01／ 撰文／布萊恩
1名38歲人夫出軌包養情婦10多年，突然因為腦中風病危住院，急需做手術，而妻子思考了5分鐘後說1句「拔管吧」，讓醫生拔管結束丈夫的性命。示意圖／Ingimage
1名38歲人夫出軌包養情婦10多年，突然因為腦中風病危住院，急需做手術，而妻子思考了5分鐘後說1句「拔管吧」，讓醫生拔管結束丈夫的性命。示意圖／Ingimage

如果丈夫出軌有外遇，妳會選擇「報復」還是原諒？中國大陸遼寧1名38歲人夫出軌包養情婦10多年，突然因為腦中風病危住院，急需做手術，而妻子思考了5分鐘後就因為手術費昂貴而且成功機率不高，1句「拔管吧」，讓醫生拔喉結束丈夫的性命，其決定惹來網友熱議。不過，有網友直指內容「太狗血」，而且沒有詳細時間地點，也無當事人家屬或醫護人員受訪，質疑事件或是虛構。也有網民關注意事中的關鍵點，指如果丈夫花心兼不對家庭負責，元配的選擇也是可以理解。

風流終要付出代價，大陸媒體報導，1名38歲人夫與妻子結婚不久就出軌包養情婦，在外風流快活，十多年來對家裡不聞不問，也沒有給元配妻子任何生活費。

直至近日人夫突然在情婦家中腦中風，被情婦送到醫院急救。送院過程中，情婦一直喊著「老公、老公」，讓醫護人員以為她們是真正夫妻，但元配妻子一到達醫院，情婦隨即消失得不知所終，醫護人員才知道他們的複雜感情關係。

醫生之後向元配妻子表示，其丈夫病情不理想，急需做手術，但元配妻子得知手術價格昂貴而且成功機率不高，考慮了5分鐘後就平靜地叫醫生「拔管吧」，放棄搶救丈夫性命。

事件引來網友熱議，大部份人都批評丈夫是「渣男」，自作自受，「這也太人道了吧…還讓他那麼舒服的走？」、「還5分鐘？一進去馬上放棄急救了！渣男」、「元配真有良心」、「自己造孽自己收」。但也有網民認為妻子太絕情，「真狠心！」、「一夜夫妻百夜恩，一條人命5分鐘就沒有了」。

但也有網友認為事件情節太「狗血」奇情，質疑是否虛構故事。

延伸閱讀：

懷疑妻子出軌　醋夫竟殺妻再斬首　提斷頭遊街12公里　結局超悲傷

結婚16年3孩皆非親生　綠帽男哭訴：妻子還與情夫攜炸藥上門威脅

文章授權轉載自《香港01》

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