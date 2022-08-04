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最後的慶生！8歲小天使患罕見腦瘤亡 捐器官助5病人獲新生

香港01／ 撰文／李納德
離蕊蕊生日不夠1個月，家人在醫院為她辦「最後生日會」。微博影片截圖
離蕊蕊生日不夠1個月，家人在醫院為她辦「最後生日會」。微博影片截圖

「願天堂沒有病痛」，河南8歲女童時心蕊（蕊蕊）患上罕見膠質瘤（腦腫瘤）離世，家人決定讓她捐出器官，最終她捐出一對眼角膜、一對腎臟和肝臟，成功救助5名病人。

家人透露蕊蕊2020年突然嚴重嘔吐，發現腦內出血要動手術，父母下決心就算女兒當植物人也絕不放棄時，但醫生稱蕊蕊患了罕見4級膠質瘤，平均生存期不到1年。經歷化療等痛苦過程時，媽媽說女兒一次都不喊苦，結果挨不到9歲生日，她日前不幸離世，家人在捐贈現場提前為蕊蕊慶生作最後道別。網友看完小女孩的經歷後非常痛心，祝願「小天使在天堂快樂生活」。

河南鄭州新密市曲梁鎮8歲女童蕊蕊因膠質瘤（腦腫瘤）本月1日離世，她在鄭州人民醫院器官移植中心完成捐贈器官程序，院方人員指，他們5天前接到捐器官訊息，經過48小時兩輪的腦死亡判定程序，病人已符合器官捐贈條件，並確定適合捐贈的器官，她捐出了一對眼角膜、一對腎臟和肝臟，「能幫助3個器官衰竭家庭和2個失明家庭重建光明」，助5名病人展開新生。

蕊蕊離9歲生日只剩不到1個月，故一家人在最後時刻為她提早慶生，買了蛋糕、花束、衣服、畫具等生日禮物，父母、哥哥等流淚送別，媽媽頻頻哭道：「你一定要記得回來找媽媽。」

陸媒報導，蕊蕊從小沒怎病過又非常懂事，知道家裡條件不好，從不和同學比較，努力學習成績很好。直到2020年12月某日，她突然嚴重嘔吐，媽媽以為只是吃錯東西，但她由晚上吐到早上。一家帶女兒求醫，醫生發現蕊蕊腦部出血已去到要做手術的地步，媽媽透露自己40歲才得女，蕊蕊是她的心肝寶貝，已想到只要女兒能活著，就算變植物人她都不會放棄。手術雖然順利，但醫生發現蕊蕊患上瀰漫性中線膠質瘤，更屬最嚴重的4級膠質瘤，是罕見的兒童腦瘤，平均生存期不夠1年。

蕊蕊治療時很勇敢，一次都沒哭過，但經歷放射性治療、化療後出現嚴重併發症，停止治療症狀得以緩解，一度如常上學，她更主動為父母煮飯，甚至幫爸爸刮鬍、幫媽媽洗腳。以為一切如常，但今年暑假準備考試時，蕊蕊再出現嘔吐症狀，檢查發現她顱內壓增高，膠質瘤復發。由於再做手術的風險非常大，有可能手術中途都撐不住，一家人決定做保守治療。

這次病情惡化很快，半個月前她已無法進食，陷入昏迷，母女最後一句話是「媽媽，我可難受」，每次想起她都泣不成聲。捐贈器官的念頭由蕊蕊的哥哥提出，他說妹妹患病時收到不少陌生人捐款，如果可以為妹妹捐出器官幫更多人，也可把愛心傳遞下去，更重要是引起更多人關注膠質瘤。

父母受訪時聲淚俱下，坦言對捐出女兒器官的事很糾結，「走到最後一步，把她埋葬了、火化了，那沒有點什麼意義，還不如捐獻了」。媽媽說女兒常說長大後想當美術老師，後來因為醫院的醫生、護士們特別照顧她，又想長大後當醫生幫人，既然女兒活不下去，便捐出她的器官「讓孩子的生命得到延續」。

網友看過8歲女童身上發生什麼事後非常心痛，希望「小天使」早日安息，「旁觀者都感到心痛，可想父母的心是有多麼的痛」。

延伸閱讀：

15歲少女抗癌7年病逝　志願做醫生　臨死前堅持捐遺體：救人多好

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文章授權轉載自《香港01》

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