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酷熱爆汗堅持10年拒開冷氣 他授「消暑大法」遭恥笑零作用

香港01／ 撰文：俊君號
香港天文台前台長林超英創下了10年時間不開冷氣的紀錄。圖／取自香港01
香港天文台前台長林超英創下了10年時間不開冷氣的紀錄。圖／取自香港01

香港天文台昨日在社交平台貼文，指出今年的7月酷熱天氣情況已創下11項紀錄。截至上星期三（27日），本港已錄得22個「熱夜」，亦是1884年有紀錄以來最多的一個月。然而，日前（7月31日）天文台前台長林超英出席電台節目時則呼籲市民要接受炎熱天氣，強調「出汗不代表骯髒」，而為免製造惡性循環令天氣愈來愈熱，更希望市民可以減少開啟冷氣，說法令聽眾以及網民白眼！

其實前天文台台長林超英一向節儉，為了響應環保他更堅持使用USB小風扇製冷，而他亦創下了10年時間不開冷氣的紀錄，在多年前林超英也出過「金句」：「如果我是秦始皇管香港，我禁了空調它！」，言論當時旋即引起連登討論區網民熱議，有網民更寸他「搽白花油還爽」！而除了呼籲減少用電製碳之外，昨日（1日）他更身體力行在個人社交平台親教「消暑大法」，圖文並茂教授市民自家製造氣流，從而令室內氣溫下降。

林超英貼文表示：「很多人問我怎樣製造氣流，謹以附圖簡介，概念上有三個部份：抽風入屋、引氣流深入屋內、抽風出外。

前天文台台長林超英親教製造氣流消暑。圖／林超英FB
前天文台台長林超英親教製造氣流消暑。圖／林超英FB

抽風可以用低耗電量的USB風扇或抽風扇，鴨寮街有售，數十元有交易，圖中的「循環扇」有平有貴，其實用風扇也可以，關鍵是放在入風口不遠處，方便把外來空氣帶入屋內，沒有它的話，入氣口的空氣可能被出氣口的抽風機直接吹出去，屋的內部就接收不到新鮮空氣了。」

由圖片可見，林超英用了簡單的引用氣流，希望可以將室外的「生風」帶進室內，然而大部份網民看到林超英所教授的「秘訣」都似乎不太認同，認為他的說法只是紙上談兵。有網民更回應指「香港部分房屋非常密集，而且窗外對馬路，抽入屋的風有大量熱氣﹑廢氣﹑灰塵，難以確定能降溫外，更有可能令室內的空氣質素變差。」、「樓上樓下開冷氣，抽進室內都是人家的熱氣，多謝你又來一個不吃飯不如吃肉的建議」，更有網民認為林超英住慣平房﹑獨立屋，不了解高樓大廈和屋內空間狹窄的問題。不過怎樣都好，既然成本不高，其實一試又何妨？

林超英指出汗不是罪惡，堅持不開冷氣。圖／取自香港01
林超英指出汗不是罪惡，堅持不開冷氣。圖／取自香港01

延伸閱讀：

連日酷熱林超英堅持不開冷氣 fb教用USB風扇自製氣流消暑

林超英借東風｜畫圖教風扇降溫法 3風扇製造氣流 網民嘲紙上談兵

文章授權轉載自《香港01》

香港 高溫 冷氣

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