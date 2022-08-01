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抓娃娃機竟出現金魚和烏龜？廣州一商場挨轟虐待動物

香港01／ 林芷瑩
撈魚價格為10元2局，撈烏龜則是10元1局。（影片截圖）
撈魚價格為10元2局，撈烏龜則是10元1局。（影片截圖）

廣州市天河區的時尚天河商業廣場被揭擺放了多部夾公仔機，但機內並非常見的毛公仔、玩具等，而是活生生的金魚、烏龜。如此特別的夾公仔機吸引不少兒童駐足觀看，但大多市民認為，以「夾公仔」的方式撈金魚非常殘忍。天河區委宣傳部工作人員透露，當地市場監管部門已介入調查，相關設備已被關停。

廣東廣播電視台《今日一線》、《DV現場》報道，商場內放有3部「海洋魚國」夾公仔機，其中2部是活捉金魚，1部是活捉烏龜，但缸內和機口均有死魚。

撈魚價格為10元2局，撈烏龜則是10元1局。（影片截圖）
撈魚價格為10元2局，撈烏龜則是10元1局。（影片截圖）

市民黃女士稱，撈到的金魚和烏龜都會被摔到出口位置，其中烏龜因為有硬殼，摔到出口處甚至會聽「哐」一聲，消費者之後會用膠桶帶走，「覺得好唔人道，有啲爸爸媽媽會話你（子女）要養就買條畀你養，唔好夾呢啲咁殘忍」。

黃女士甚至表示，「我能想像到如果是我自己這麼多個人被放在一個箱子，被人家當娃娃一樣夾來夾去，然後放在一個籠子裏面拿回家養，我覺得是一個很變態的事情」。

活體夾公仔機吸引不少兒童駐足觀看，但有家長直言「我感覺搞出來這個的人真是喪心病狂」。有成功撈到烏龜的市民稱，雖然烏龜摔到出口處時沒有摔死，「但我感覺摔得挺厲害的，扑通一聲，其實牠不摔我們也覺得可能活不久了」。

撈魚價格為10元2局，撈烏龜則是10元1局。（影片截圖）
撈魚價格為10元2局，撈烏龜則是10元1局。（影片截圖）

據介紹，3部「海洋魚國」夾公仔機共有6個空格，分別裝有烏龜、小型魚和中型魚，其中撈魚價格為10元（人民幣，下同）2局，撈烏龜則是10元1局。雖然夾公仔機正式投用不久，但在投放出口處已經出現鏽跡，出水口的水亦有明顯雜質。

對於機內有死魚的情況，夾公仔機的工作人員表示，每天都會有人清理，「死了就撈出來啊」，並直言機器一直在魚缸內撈魚，碰來碰去魚都會有點損傷。《觸電新聞》報道，該設備的維護人員稱，每天會有零星幾條因攪拌或摔打致死的魚，但是會及時清理丟掉，機器內的水每周也會更換，在衛生方面沒有問題，屬於正常經營。

出水口的水明顯有雜質。（影片截圖）
出水口的水明顯有雜質。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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