聽新聞
test
0:00 / 0:00
女偷榴槤躲超市廁所吃...離開時漏2物遭揭發 網：臭臭得香？
有多饞嘴才會在廁所進食？大陸1名女子被發現在超市偷取1盒榴槤，但沒有立即離去，而是走進店內的廁所進食。清潔工其後在廁所看到空盒及榴槤核，遂翻查閉路電視畫面才真相大白。不少網民看完影片都感無語，批評女子又饞又懶，亦不解問「不會有種吃便便的錯覺嗎？」
大陸熱傳1段影片，廣東揭陽1名女子在超市偷拿了1盒榴槤，並在廁所門口前左顧右盼，發現沒人留意後遂走進去，然後吃完了才若無其事地離開。超市清潔工其後上廁所時，發現內有1個空的榴槤及果實的核，翻查閉路電視畫面後相信該女子在廁所吃榴槤。
影片在微博熱傳，上載8小時已經超過469萬次觀看，不少網民都看得目瞪口呆，「衛生間吃榴槤，不會有種吃便便的錯覺嗎？」、「無語，廁所香還是榴槤香」、「屎味榴槤？」，又嘲諷稱「她可能嫌味道不夠，所以用榴槤搭配著吃」、「負負得正，臭臭得香？」，又指女子行為很丟臉，「吃不起就不吃了，沒必要當小偷」。
延伸閱讀：
女公務員向咖啡店借廁所不果 闖office就地小便泄憤 過程全錄下
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言