女偷榴槤躲超市廁所吃...離開時漏2物遭揭發 網：臭臭得香？

有多饞嘴才會在廁所進食？大陸1名女子被發現在超市偷取1盒榴槤，但沒有立即離去，而是走進店內的廁所進食。清潔工其後在廁所看到空盒及榴槤核，遂翻查閉路電視畫面才真相大白。不少網民看完影片都感無語，批評女子又饞又懶，亦不解問「不會有種吃便便的錯覺嗎？」

大陸熱傳1段影片，廣東揭陽1名女子在超市偷拿了1盒榴槤，並在廁所門口前左顧右盼，發現沒人留意後遂走進去，然後吃完了才若無其事地離開。超市清潔工其後上廁所時，發現內有1個空的榴槤及果實的核，翻查閉路電視畫面後相信該女子在廁所吃榴槤。

影片在微博熱傳，上載8小時已經超過469萬次觀看，不少網民都看得目瞪口呆，「衛生間吃榴槤，不會有種吃便便的錯覺嗎？」、「無語，廁所香還是榴槤香」、「屎味榴槤？」，又嘲諷稱「她可能嫌味道不夠，所以用榴槤搭配著吃」、「負負得正，臭臭得香？」，又指女子行為很丟臉，「吃不起就不吃了，沒必要當小偷」。

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文章授權轉載自《香港01》