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結婚16年3孩皆非親生 綠帽男哭訴：妻子還與情夫攜炸藥上門威脅

香港01／ 孫聖然
江西一名男子結婚16年，3個孩子都非親生。事件曝光後，妻子和情夫帶著自製炸藥上門威脅。圖擷自/沸點視頻、微博
江西一名男子結婚16年，3個孩子都非親生。事件曝光後，妻子和情夫帶著自製炸藥上門威脅。圖擷自/沸點視頻、微博

「我結婚16年，沒有一個是我的孩子」，江西上饒一名男子日前哭訴妻子婚內出軌，並發現3名女兒皆非親生。事件曝光後，出軌妻子不僅大言不慚稱「血緣關係那麼重要嗎」，還帶著情夫攜自製炸藥上門報復威脅。該男子透露，妻子已於7月13日被警方行拘8日。

出生於1977年的陳姓男子早前在社交平台拍片，稱與自己結婚16年的妻子婚內出軌，且3名女兒經過親子鑑定後顯示都不是親生。

陳男稱，「我們一直做避孕措施，她講是不小心可能懷孕了，（做了）親子鑑定，告訴我就非血緣關係。」而鑑定結果出爐後，妻子便一直避而不見，並自稱沒有背叛婚姻

有陸媒致電陳男妻子時，她卻反咬一口，「你想想看小孩子叫他叫爸爸叫了十幾年，他都能做出這種事情來，你說他跟畜生有什麼關係（區別），我沒覺得我出軌，我不認為我出軌，血緣關係那麼重要嗎，別人沒有能力生的人，不是照樣抱養嗎？」

經過一段時間發酵後，陳男周四（28日）再在社交平台發聲，指5月28日遭到妻子和情夫攜帶自製炸藥上門報復威脅，自己的父親被嚇到當場心臟病復發，陳男報警處理。

據陳男公布的行政處罰決定書顯示，妻子攜帶的爆炸物為煙花爆竹，並當場引爆一個，7月13日其被警方行拘8日。據了解，陳男已向法院起訴離婚。《民法典》第1091條規定，對於此情況，丈夫有權向妻子主張精神損害賠償，並且要求妻子返還一定的撫養孩子的費用。

網友看法：

「16年三個孩子，可以做特工了」。

「這女的真的好可怕好殘忍必須嚴懲」。

「猖狂到什麼程度了？就拘8天？」。

「這女人太不自愛了，公交車」。

「最可怕的不是三個孩子不是她老公的，最可怕的是三個孩子的父親可能還不是同一個人」。

延伸閱讀：

山東高院稱「不能僅以出軌為由請求離婚」網民熱議律師斥：荒謬

人夫疑妻出軌：DNA親子鑑定揭兒非親生 悉姦夫身份崩潰結局超狂

文章授權轉載自《香港01》

出軌 婚姻 避孕

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