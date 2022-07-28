還兄債養家連五天熬夜加班 22歲女全身發紫倒下搶救不治

7月9日杭州一名22歲女孩連續四五天熬夜加班倒下，住進ICU搶救，醫生診斷提到女孩是因「心肌炎引起猝死」，送院時心跳呼吸已驟停。經多日搶救。7月27日女孩家屬透露，女孩已於7月26日下午離世。

據了解，女孩的哥哥10年前因車禍去世，她獨自承擔起家中的債務，為此拼命工作。公司僅以欠條形式幫其墊付醫院10萬人民幣(約新台幣44.4萬元)，女孩父親只好多次通過社交平台發布求助影片，得到網民熱心協助。女孩逝世後，網民也要求追究該公司責任。

7月9日，一名22歲女孩被緊急送往浙江大學醫學院附屬第二醫院急診室。據了解，她連續四五天，每天熬夜加班到凌晨四五點，結果猝死。被同事送到醫院時已經心跳呼吸驟停，在急診ICU搶救多日仍未脫離危險。

醫師盧驍表示，女孩被送到急診室時已經沒有了意識，進一步檢查發現沒有了心跳和呼吸，渾身皮膚已經發紫，病人的情況很危急，診斷可能是「心肌炎引起猝死」。

女孩姪女表示，女孩的哥哥10年前因車禍去世， 她獨自承擔起家中的債務，為此拼命工作。女孩堂哥也表示，她一直熬夜加班，事發前還出現了感冒、胸悶不適的症狀。

據了解，該女孩剛工作沒多久，在一家網絡公司做網路運營工作。女孩被送往醫院搶救時，因其父母難於支付醫療費用，公司以欠條形式幫其墊付了10萬，募集數萬元後不再幫助。對於後續處理，公司主管更稱「沒有什麼好說的，有事可以找公司法務。」

女孩父親只好通過社交平台求助。女孩父親透露，他們來自江西，家裡貸款讓女孩讀大學，女孩想著盡快減輕家裡負擔努力工作，由於女孩病情嚴重，院方考慮心臟移植手術，但家裡無法承擔巨額費用，發布影片向熱心網友求助，有許多熱心網友為女孩提供了支持和幫助。

搶救多日後，醫師透露，女孩的情況已不適合再搶救，安慰家屬讓女孩安靜離去。女孩於7月26日下午離世。

女孩父親也在社交平台留言稱，「我的孩子2022年7月26日最終還是拋下我們兩個孤苦伶仃的老人，謝謝大家這段時間的幫助，希望所有的孩子們所有的好心人一定要愛護自己的身體，打拼奮鬥也要照顧好自己！謝謝大家。」大陸網友要求追究該公司責任，也安慰女孩父親。

杭州一公司要求員工證明「奶奶是自己的奶奶」

近年許多大陸職場過勞、請假難的話題引發網民熱議。7月27日，《共富財經》報道，杭州的張女士網上發文稱，7月20日接到電話被告知奶奶病危，於是向公司請假，但卻被要求提供信息來證明病危的是自己奶奶。

張女士提供診斷證明，依舊被HR要求提供戶口本，身份證等資訊，證明病歷上的是自己的奶奶。張女士表示因奶奶病危沒辦法補充材料，希望事後補件，但HR不同意。不得已張女士提出離職，並被移除企業群組無法申訴。

陸媒調查後揭露該公司名為嘉潔網絡科技有限公司，工作人員僅以「未接到相關通知，公司員工關係都很好。」回應。

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文章授權轉載自《香港01》