敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨

中國快時尚品牌近期推出一件牛仔褲，穿上這件牛仔褲的人就會露出「屁股蛋」，讓不少網友看了直呼「好害羞」！

據《每日星報》（Daily Star）報導，中國快時尚品牌Shein近期推出一件超性感牛仔褲，短褲的正面和背面都有鏤空設計，因此穿上它的人不但會大方露出翹臀，連正面的大腿根部也一覽無遺。

雖然這件短褲只要16英鎊（約580元台幣），但還是有很多網友表示他們不敢穿。儘管大部份的留言都說不敢嘗試，但是網站上賣到只剩16碼，顯然銷售成績依然十分亮眼。有網友說「要是蜜桃臀才敢穿吧？」也有網友說「穿成這樣，不如不穿。」更有網友說「我女兒絕對不准穿！」網頁上尺寸賣到只剩16碼，但是留下評論分享穿搭感想的人並不多。唯一一個留言的買家說自己只是買來拍照用，「絕對不會穿它出門」。

其實Shein常常推出特殊款式，另一件抓破設計的牛仔褲一樣也會露出臀部，或許是隱隱約約的設計買家較能接受，這件褲子光是購買評論回饋就有一千多則，不少買家還大方分享自己穿上褲子後性感的模樣。

該品牌推出的另一件性感熱褲，有超過1500人購買。擷自 Shein官網

不過穿上這樣的褲子，在炎熱的夏天出門，可能得小心不能坐在金屬製的椅子上。就有網友說穿著這樣的褲子出門「屁股會烤焦」。