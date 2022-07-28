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年輕男子長時間吹冷氣致腦中風 右半身癱瘓無法說話

香港01／ 撰文/朱加樟
西安一名年輕男子因為長時間吹冷氣而導致急性腦梗死，出現右半身癱瘓、無法說話的症狀，結果需住院治療。西安市紅會醫院
西安一名年輕男子因為長時間吹冷氣而導致急性腦梗死，出現右半身癱瘓、無法說話的症狀，結果需住院治療。西安市紅會醫院

香港近日持續酷熱，不少人的生活都離不開冷氣。不過近來西安一名年輕男子卻因為長時間吹冷氣而導致急性腦梗死（腦中風），出現右半身癱瘓、無法說話的症狀，結果需住院治療。

綜合內媒西安新聞網等報道指，患者宋先生還很年輕，他稱自己發病前吹了很長時間的冷氣，隨後便感覺右側肢體乏力。當時宋先生還可以行走，日常生活也未受到明顯影響，故沒有重視。

不料至第二天，宋先生的右側肢體無力感加重，上下肢都抬不起來，而且開始不能說話，也聽不懂別人說的話，沒辦法自己行動。

宋先生被緊急送到西安市紅會醫院後，醫生立即為他進行頭顱磁力共振掃描，顯示其左側頂、枕、顳葉、側腦室旁急性腦梗死。

醫生立即給予宋先生藥物治療。治療數天後，宋先生的症狀明顯好轉，基本可自行活動，言語交流也順暢了。得知自己患病是因為吹冷氣，宋先生表示回家後一定會合理開冷氣。

西安市紅會醫院神經內科主任胡曉輝解釋，人體如果因血液裏的水分減少，血液黏稠度上升，導致輸向大腦的血液受阻，就極易誘發腦中風。在高溫天氣下，很多人會將冷氣溫度調得很低，造成室內外溫差過大。當人在不同溫度的區域出入時，忽冷忽熱會讓血管忽而收縮忽而擴張，更容易誘發腦中風。

室內外溫差勿超過10度

胡曉輝建議，有高血壓、高血脂等疾病的患者，不能長時間吹冷氣，室內外溫差也不要超過攝氏10度。

那麼怎樣才算是「合理」吹冷氣呢？胡曉輝解釋，首先開冷氣的溫度一定不要過低。室外溫度高，而室內冷氣溫度過低，溫差大，長期處於低溫環境中，會導致血管收縮、血流速度緩慢，冷氣設置溫度建議在26度以上。

其次，吹冷氣時避免直吹身體關節，可以將風向口向上調。對於吹冷氣時感覺暴露在外的關節陣陣發涼的人，建議在有冷氣的室內穿長袖長褲，避免寒氣入體。

第三是室外活動結束後，如果身體出汗較多，一定要緩一緩，待身體適應溫度後再吹冷氣，避免血管急性收縮。

第四是長期不用冷氣機時，一定要注意冷氣機清潔，開始使用時先保持室內空氣流通。

冷氣應設置至甚麼溫度才合理？西安市紅會醫院神經內科主任胡曉輝建議， 冷氣設置溫度建議在26度以上。室外活動後應注意甚麼？胡曉輝建議，室外活動結束後，如果身體出汗較多，一定要緩一緩，待身體適應溫度後再吹冷氣。

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文章授權轉載自《香港01》

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