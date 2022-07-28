90公斤大叔跳繩減重 3個月後變歐巴！網驚：連氣質都變了

減肥真的能帶來「整容級」改變！中國大陸1名體重達200磅的中年大叔從前習慣「只吃不會動」，接受身體檢查後發現患上「三高」及椎間盤突出等慢性病，被醫生勒令減肥。為了健康著想，大叔決心減重，每日跳繩5000下鍛煉體能，僅1個月便減去16磅。之後他慢慢愛上流汗的滿足感，堅持3個月後更激減60磅，變身成140磅、外表年輕猶如韓國Oppa的型男，成果令網友驚嘆，更大讚他減肥成功後「連氣質也不同了」。

該名大叔早前製作短片，與網友分享減肥成功的經歷。他指過往體重高達185斤（約203磅），笑言每天除了吃喝外，就只會「躺平」玩手機，到海灘游泳時腰間已「自備水泡」。有次他接受身體檢查，被診斷患上椎間盤突出，同時有高血糖、高血壓及高血脂的「三高」問題，尿酸指數亦偏高，被醫生要求減肥，才意識到要改善身體狀況，於是下定決心，以每日跳繩5000下的方式減磅，並一直拍片記錄過程。

大叔指，起初開始跳繩時非常辛苦，除了體能不佳外，也不斷被繩卡住雙腳，「絆腳卡繩到崩潰」，一度氣得想直接把繩子丟掉，但當他冷靜下來便會打消放棄的念頭，「既然選擇減肥這條路，咬牙也要堅持下去」。直至第30天，他已漸漸愛上流汗的感覺，並成功減去14斤(約16磅)

堅持了足足3個月，大叔由厭惡變成享受跳繩的過程，甚至能跳到1萬下，體重從原先的約203磅減至143磅，成績非常驕人。他又上載減肥前後的對比圖，可見原本頂著大肚腩，外表老態的他，努力3個月後變身成猶如韓國Oppa的型男，單看外表已減齡至少20年。

大叔感嘆，以前從沒想過自己能每日堅持跳繩5000下，認為減肥不但令他更健康，也讓他重拾自信心，因此鼓勵一眾仍然努力改善身體狀態的同路人繼續堅持下去，「流過的汗不會騙人，多堅持幾天，你會發現愈來愈輕鬆。你只管努力，身體不會欺騙你，其他交給時間」。

網民看過大叔的成果紛紛大讚勵志，「瘦下來氣質完全不同了」、「有種韓星的感覺，是我的錯覺嗎」、「希望所有人都能有這樣的自我管理能力」、「望落後生30年」。不過也有人提醒，無論是運動或減肥也要按身體狀況選擇合適的方法，否則或會得不償失，「要適合自己才行，跳繩持續強度大膝蓋會受傷的」、「體重高跳繩要注意次數，就算體能不錯，也不要跳太多，不然真的很傷身體」。

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文章授權轉載自《香港01》