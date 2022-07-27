奇景！巴士椅背遺留下黑色胸罩疑似晾曬 網民圍觀熱議：有那麼熱？

酷熱天氣持續多日，26日早上市區最高氣溫已達33.5度，上水及打鼓嶺等地區下午最高達38度，很多人應付炎炎夏日都只好着得再清涼點。有網民就發現有人在巴士上遺留了1個胸罩，並在掛在椅背上，不禁驚呼「不 X 是熱得要這樣啊？」。

該網民在facebook群組「香港突發事故報料區」分享1個奇景，照片於周日（24日）下午5時許拍攝，只見巴士上層有1個黑色胸罩掛在椅背上，後一排座椅則有1件深紅色T裇，相信是有乘客遺漏了個人物品在車上。

照片引起網民熱烈討論，不少人猜想究竟巴士上發生過什麼事，「後面有男人衣服，究竟發生過什麼事」、「應該是大媽太熱脫了？」、「巴士激戰？」，有女網民則表示有共鳴，「戴Bra（胸罩）真係熱死人」、「熱起來真心連bra都想除」。有人估計是否有人浸濕了衣服，因而掛在座椅上晾乾，但有網民則反駁「條線又不是去海灘」。

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文章授權轉載自《香港01》