妻子捉姦 賤男秒棄車逃走 留下小三遭暴打當街脫光衣服 結局超狂

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香港01／ 撰文： 布萊恩
內地安徽六安日前就有人妻當場捉姦丈夫與小三，結果丈夫竟然直接棄車跑掉，留下小三獨自面對正印。（影片截圖）
內地安徽六安日前就有人妻當場捉姦丈夫與小三，結果丈夫竟然直接棄車跑掉，留下小三獨自面對正印。（影片截圖）

當正印遇上小三，會產生一場什麼風暴呢？內地安徽六安日前就有人妻當場捉姦丈夫與小三，結果丈夫竟然直接棄車跑掉，留下小三獨自面對正印，而小三之後被正印暴打，更遭對方當眾脫光衣服，相當淒慘，最終民警到場才結束鬧劇。

據內地媒體報道，事發7月21日安徽六安一名男子正開車帶着「新女友」和一名孩子兜風，卻意外被原配妻子撞破，直接攔車堵住了男子等3人。

被原配妻子攔車後，男子竟龜縮直接開車門落跑，留下小三獨自面對正印的怒火，而正印隨即趁車門打開抓住了小三，並使出連環掌摑，即使「食花生」圍觀的人愈來愈多，正印一直不肯鬆手，抓住小三頭髮繼續掌摑，小三苦苦掙扎但不果。

摑到興起，正印更當眾脫光小三衣服，車內孩子看到後哭着求正印停手，「阿姨，別打了」，更嘗試阻止正印施暴，惟因為力氣太小失敗。

後來有圍觀民眾看不下去上前勸交，強調「妳不能在公路上打人」，但正印未有停下，回嗆「不是我願意打，她勾搭我老公，現在我們還有兩個孩子，這個家要破了」。

最終民警到場後，小三才成功脫困。隨後民警帶走了正印、小三及孩子，鬧劇落幕。

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文章授權轉載自香港01》

丈夫 風暴 香港

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