快訊

林哲瑄新竹球場受傷 林智堅道歉：願負擔手術及復健費用

史上第一！編赤字預算、增資 經濟部「雙管齊下」救台電

「以後沒有天龍國」 鄭欽天：南部房價每年漲5到10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生暑假po自拍被校方處分 涉事學校竟還有諸多苛刻規定

香港01／ 孫聖然
遼寧盤錦一名女高中生，暑假期間發朋友圈被學校處分。（新源視頻）
遼寧盤錦一名女高中生，暑假期間發朋友圈被學校處分。（新源視頻）

遼寧盤錦有學生暑假期間，使用社交媒體發布自拍照，竟被校方警告開學後將給予處分，而就連有按讚、評論的同學亦都無一倖免。

據《北京青年報》引述「新源視頻」報道，盤錦市大窪高中一名女學生，因暑假期間在微信朋友圈發布了一張自拍照，而被校方發布通報聲稱要給予其紀律處分。

通報指出，經查，發現兩名學生7月25日發布朋友圈，還有多人留言點讚，均屬於「手機使用不當」。按照學校關於「去網去微」的規定，對上述學生作出嚴重警告，開學後還將給予相應「紀律處分和處理」，並希望其他同學可以引以為戒，嚴格執行校方規定、合理使用手機。

事件引發網民熱議：

「我以後一定要努力成為製定規則和公平的人」。

「有點不把人當人看的感覺」。

「這種鬼學校怎麼會有人去讀啊。是培養傀儡的學校嗎」。

「好窒息啊，這種學校學生不會憋出心理問題嗎？」。

「這是勞動力生產工廠還是學校？剝奪人性的制度一套一套的」。

「這都21世紀了，還整得像舊社會學府一樣」。

還有不少涉事學校往屆學生透露，自己就讀時曾因照鏡子被處分、「畢業好多年都有陰影」。此外，還有網民爆料指，涉事學校在多方面的管理都過於苛刻，包括男生在大便池內小便、在廁所說話、女生和女生牽手等行為都會被處分。

而對於今次事件，盤錦市教育局回應指，教育局並沒有相關規定，學生在家使用手機並不會被處分，放假期間亦沒有相關限制，不過「有的學校會有自己的規定，學校不讓學生玩手機，讓學生把注意力放在學習上也是正常的。」

延伸閱讀：

酷熱天氣丨年輕男子長時間吹冷氣致腦中風　右半身癱瘓無法說話

國企員工微信炫富曬「副局長爸」　稱上班要樸素：蘋果手機換華為

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

學生暑假po自拍被校方處分 涉事學校竟還有諸多苛刻規定

遼寧盤錦有學生暑假期間，使用社交媒體發布自拍照，竟被校方警告開學後將給予處分，而就連有按讚、評論的同學亦都無一倖免。

傳男子喝珍珠奶茶卡喉身亡 家屬闢謠：希望不要再炒作

網傳四川資陽一名16歲男子喝奶茶時，疑似被珍珠卡喉身亡，引起廣泛關注，不少人亦都為此感到惋惜。

27歲有17歲「娃娃臉」 東莞小伙子求職難心酸

廣東東莞一位27歲的小伙子由於長了一張「娃娃臉」，大熱天找了兩天工作都沒能找到。小伙子說，「家中爸爸中風了，不能工作，自...

不老藥NMN代工成本百元 海外貼牌「鍍金」變上萬

近年來，號稱「不老藥」的NMN（β-菸酰胺單核苷酸）無疑是保健品行業最火的「新貴」，它是否擁有「返老還童」的功效仍未可知...

問天艙實現養魚自由 魚缸先上太空

「問天艙」是中國空間站首個實驗艙段，是常年有人照料的空間站實驗平台。未來，在這個新實驗室裡，航天員將操刀新的太空實驗，其...

躲捉姦？廣州浴袍女站30樓窗外 女大生駁小三說

廣州天河區萬菱匯大樓一女子穿著浴袍跑到窗外站立的視頻，引發熱議。網路一度流傳「小三被捉姦」逃到窗外，當事者龍姓女子發文澄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。