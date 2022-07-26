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傳男子喝珍珠奶茶卡喉身亡 家屬闢謠：希望不要再炒作

香港01／ 孫聖然
附近門店的閉路電視拍下男子倒地過程。（極目新聞）
附近門店的閉路電視拍下男子倒地過程。（極目新聞）

網傳四川資陽一名16歲男子喝奶茶時，疑似被珍珠卡喉身亡，引起廣泛關注，不少人亦都為此感到惋惜。

不過，死者家屬周二（26日）表示，死者的死亡原因為心臟驟停，醫院檢查發現食道和氣管內並無異物，呼籲大家不要再對事件進行炒作。

據《封面新聞》報道，上周日（24日）上午10時許，資陽市雁江區上西街附近一名男子在街頭倒斃，現場有不少醫護人員與群眾上前施救，惟男子被送院搶救後不治。

現場畫面顯示，男子倒地附近有一杯灑落的珍珠奶茶，因此「16歲男生喝珍珠奶茶疑因嗆到氣管死亡」的傳言在網絡廣泛流傳，引起關注。

不過，死者兄長26日對傳言進行闢謠指，「我弟弟根本不是被奶茶卡起，是因為心臟驟停」。他指，弟弟當時在奶茶店買了一份「冰淇淋聖代」，準備和同學離開時，突然失去意識倒地，「喝都還沒喝，哪可能是卡到喉嚨了」。

死者兄長又指，「說我弟弟是遭奶茶卡喉嚨致死的，完全是造謠」，他希望事件不要被繼續炒作，「目前家裡面正忙著處理後事，明天將抽空去領取死亡證明書」。

延伸閱讀：

喝凍飲後險喪命！哈爾濱男子狂吐1000ml鮮血　醫生這樣提醒

「洗衣液奶茶」爆紅存食安隱患　網民憂致兒童誤飲洗衣液

文章授權轉載自《香港01》

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