車門未鎖北京馬路「跑馬」 網：替人民體會自由的感覺

一輛運送馬匹的廂式貨車23日晚上10時許在四元橋附近停放時，因貨箱門未鎖實，被馬匹撞開箱門跑到路上。

北京市公安局公安交通管理局指，交管部門接到報警後，立即開展工作，部署警力在四環主路、周邊道路尋找，後於23時許在東風北橋附近發現馬匹並將其控制，移交馬場負責人處理。交管部門將約談運送馬匹單位做進一步調查。

網民說：

「隨風奔跑自由是方向！加油！你可以替這片人民體會自由的感覺。」 「馬路那可不就是馬跑的。」 「好帥氣的馬馬。」 「馬都比有些車守交通規則。」 「明明是馬路，為什麼馬不能上去自由奔跑。」 「寶馬在四環上奔馳。」

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文章授權轉載自《香港01》