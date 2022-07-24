快訊

日本鹿兒島櫻島火山噴發 發布最高級5級「疏散」警戒

房貸水龍頭要關緊了？ 這三大原因讓銀行縮手了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車門未鎖北京馬路「跑馬」 網：替人民體會自由的感覺

香港01／ 撰文： 梁子傑
圖／翻攝自微博
圖／翻攝自微博

一輛運送馬匹的廂式貨車23日晚上10時許在四元橋附近停放時，因貨箱門未鎖實，被馬匹撞開箱門跑到路上。

北京市公安局公安交通管理局指，交管部門接到報警後，立即開展工作，部署警力在四環主路、周邊道路尋找，後於23時許在東風北橋附近發現馬匹並將其控制，移交馬場負責人處理。交管部門將約談運送馬匹單位做進一步調查。

網民說：

「隨風奔跑自由是方向！加油！你可以替這片人民體會自由的感覺。」

「馬路那可不就是馬跑的。」

「好帥氣的馬馬。」

「馬都比有些車守交通規則。」

「明明是馬路，為什麼馬不能上去自由奔跑。」

「寶馬在四環上奔馳。」

延伸閱讀：

遊客秦始皇景區內遭商販強行推銷買紀念品　網民：遇上真‧兵馬俑

女子如廁馬桶鑽出「1米多長大蛇」　消防一招KO　網民直呼太恐怖

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

車門未鎖北京馬路「跑馬」 網：替人民體會自由的感覺

一輛運送馬匹的廂式貨車23日晚上10時許在四元橋附近停放時，因貨箱門未鎖實，被馬匹撞開箱門跑到路上。

身高190cm、皮膚黝黑致自卑 女活49年才知自己是男性

江蘇淮安一名49歲蔡姓女子身高達到190cm，加上皮膚黝黑，自覺和別人長得不太一樣的她平常沉默寡言，性格孤僻。近日，由於經常感到下肢乏力，她遂到醫院就診，結果大吃一驚，醫生一查發現其染色體核型為XY型，實則為男性，這對活了半世人的蔡女是晴天霹靂。

大陸粉絲買應援廣告 BTS成員竟變「性侵犯」引南韓網友炸鍋

南韓知名男團防彈少年團（BTS）在中國深受歡迎，成員鄭號錫（藝名J-Hope）近日發布首張個人專輯，韓媒報導，有中國粉絲...

天氣太熱睡河裡！浙男被當「浮屍」突醒來

浙江紹興越城區城南派出所日前接到一通報警電話，稱在河裡發現了一具「浮屍」，派出所立馬出警，發現一名僅著內褲的男子靜靜漂在河中，大家準備打撈「屍體」的時候，他突然睜開了眼睛，該男子說，「這天太熱了，我上半夜在河裡睡，下半夜回房間，都睡了十來天了。」

賣包求生 闊太一次賣掉十多個愛馬仕救生意

一向被稱為「包內頂流」的愛馬仕二手貨降價了，上海疫情後沒迎來報復性消費，更多人「賣包求生」。有奢侈品店主透露，「大家對它...

5歲女童肚痛檢查胃部驚現「髮團」 醫生奇招取出原來是異食癖

孩子常常吃頭髮恐有危險！廣東1名5歲女童早前因腹痛及發燒入院，醫生初步治療未有改善，一照胃鏡驚見內有一大團頭髮，都是她自己吃下累積的，而且已和食物殘渣混合變長約8公分、寬約5公分的「髮團」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。