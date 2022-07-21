極驚悚！浴袍女子站在公寓高層窗外 「捉姦、企跳」傳言四起

7月21日午間，在廣州天河區萬菱匯高層公寓上，有一身着白色浴袍的女子翻過窗戶站立到外牆上，疑似要輕生，情況十分驚險。

據目擊者描述，消防員隨後趕到現場，並在公寓一樓放置了救生墊。

午間12時40分，女子已沒有站在公寓外牆上。現場圍觀群眾稱，約十分鐘前，公寓內有人將其接回室內。

網傳事件起因有不同版本，有人稱是「跳樓」、「捉小三」等，令網民不禁表示「訊息量有點大」。另外，有網民分享截圖顯示，涉事公寓單晚房價，開放式客房達1317人民幣(約新台幣5800元)，兩居室更高達1763人民幣(約新台幣7800元)。

廣州輝盛閣國際公寓管理處的工作人員稱，有關該女子的相關事宜不方便對外公布。

涉事建築曾為港資爛尾樓

涉事建築萬菱匯前身是於1994年開建的京光廣場，受亞洲金融風暴影響，1999年因財務糾紛而停建，在未完工前是當時廣州的三大港資爛尾樓。

2004年底，香港達洋控股旗下的萬菱實業以7.58億人民幣(約新台幣33.5億元)競拍購得此建築，並於2009年開業。現為超大型商業綜合體，有5.8萬平方米經營面積的商場、49層高國際甲級寫字樓、五星級酒店和五星級配套設施的服務公寓。

網友評論：

「站得好穩，看着都抖」 「說抓姦的有沒有點良心，看到個年輕漂亮的女生都想着潑髒水是吧？」 「太恐怖了吧，站不穩的話就掉下去了，而且能站的地方好像很小啊。」 「一陣風過來就沒了」 「這個高度什麼安全措施都沒用吧」 「好佩服她的毅力」

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文章授權轉載自《香港01》