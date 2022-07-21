快訊

桌球／化解大陸強將梁靖崑4賽末點 莊智淵挺進WTT冠軍賽4強

砸6億推學校午餐「月月吃石斑」 學者：很奇怪的政策

極驚悚！浴袍女子站在公寓高層窗外 「捉姦、企跳」傳言四起

香港01／ 姜庚宇
一名身穿白色浴袍的女子翻過窗戶站立到外牆上，畫面極驚險。（網上圖片）
一名身穿白色浴袍的女子翻過窗戶站立到外牆上，畫面極驚險。（網上圖片）

7月21日午間，在廣州天河區萬菱匯高層公寓上，有一身着白色浴袍的女子翻過窗戶站立到外牆上，疑似要輕生，情況十分驚險。

據目擊者描述，消防員隨後趕到現場，並在公寓一樓放置了救生墊。

午間12時40分，女子已沒有站在公寓外牆上。現場圍觀群眾稱，約十分鐘前，公寓內有人將其接回室內。

網傳事件起因有不同版本，有人稱是「跳樓」、「捉小三」等，令網民不禁表示「訊息量有點大」。另外，有網民分享截圖顯示，涉事公寓單晚房價，開放式客房達1317人民幣(約新台幣5800元)，兩居室更高達1763人民幣(約新台幣7800元)。

廣州輝盛閣國際公寓管理處的工作人員稱，有關該女子的相關事宜不方便對外公布。

涉事建築曾為港資爛尾樓

涉事建築萬菱匯前身是於1994年開建的京光廣場，受亞洲金融風暴影響，1999年因財務糾紛而停建，在未完工前是當時廣州的三大港資爛尾樓。

2004年底，香港達洋控股旗下的萬菱實業以7.58億人民幣(約新台幣33.5億元)競拍購得此建築，並於2009年開業。現為超大型商業綜合體，有5.8萬平方米經營面積的商場、49層高國際甲級寫字樓、五星級酒店和五星級配套設施的服務公寓。

網友評論：

「站得好穩，看着都抖」

「說抓姦的有沒有點良心，看到個年輕漂亮的女生都想着潑髒水是吧？」

「太恐怖了吧，站不穩的話就掉下去了，而且能站的地方好像很小啊。」

「一陣風過來就沒了」

「這個高度什麼安全措施都沒用吧」

「好佩服她的毅力」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

廣州荔灣業主家門被強制破鎖 區政府致歉：做法簡單粗暴承諾補償

廣州地鐵兩男童躺平打鬧 臨走狂向座位吐口水 網民：做核酸了嗎

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

2歲童墜樓驚魂38秒！路人求救到一半急丟手機「徒手接住」

一段2歲幼童從六樓墜落，兩名90後市民伸出雙手接住的視頻在網絡上熱傳，短短的38秒，讓人看得心驚肉跳。這事發生在浙江桐鄉...

極驚悚！浴袍女子站在公寓高層窗外 「捉姦、企跳」傳言四起

7月21日午間，在廣州天河區萬菱匯高層公寓上，有一身着白色浴袍的女子翻過窗戶站立到外牆上，疑似要輕生，情況十分驚險。

犯案6次只賺13k！南京大樓網線遭竊全棟斷網 賊曝為何「專偷不值錢的線」

他是專挑不值錢的東西來偷嗎？南京日前發生居民連續斷網事件，電訊商維修人員上門時，驚覺整棟大廈全部網路線都被人抽出剪走，才會釀成大斷網。

汽車銷售和客戶14歲女兒上床 女孩父母衝店內狂毆痛罵：你不是人

天津隆重凱迪拉克汽車經銷商銷售員被指與客戶14歲女兒發生關係，更有影片外流至Twitter。7月17日女孩父母衝進店內暴打該店員大罵「你是不是人」、「畜牲」、「強姦小女孩」。該店隨後發布聲明稱，該員工仍在試用期，公司已決定不予錄用。此事警方已立案處理。

離譜 大陸8000多人被騙6.2億 僅1人識破報警

大陸又公布一起離譜的詐騙案，各地高達8,000多位民眾想要開網路商店，遭騙取輔導費，但是受害者當中僅有1人意識到這是詐騙...

「富含蛋白質」四川千人夜捕幼蟬 高空照有如浩瀚星河

夏天是幼蟬（知了）出土、羽化成蟲的時節，而蟬因為富含豐富蛋白質，被不少人認為是不花錢就可取得的營養食材。在四川南部就有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。