犯案6次只賺13k！南京大樓網線遭竊全棟斷網 賊曝為何「專偷不值錢的線」

他是專挑不值錢的東西來偷嗎？南京日前發生居民連續斷網事件，電訊商維修人員上門時，驚覺整棟大廈全部網路線都被人抽出剪走，才會釀成大斷網。警方追查後發現事件是1名曾在電訊公司工作的男子所為，他前後犯案6次，合共連累150戶居民斷網，被捕時還剛剪下20公斤網線，當場人贓並獲，並供稱犯案至今賺到3000元人民幣（約新台幣13000元）。許多網友揶揄網路線根本賣不了錢，尤其現時不少線裡面沒銅，故並不值錢，「折騰半天偷了3000塊」。但竊賊向警方解釋，正因網路線價值低，易手很容易。

南京警方近日交代1宗網線大盜事件，事發於5月26日，當地1間通訊公司職員報警，稱接到某小區客戶要求維修，到其中1棟住宅大廈檢查後，發現全部網路線都被人剪掉。職員指大廈10樓有箱子接入網路線，但有人知道位置並將全部線抽出剪掉，大廈由10樓到5樓全部25條網路線都不見了，令整棟大樓的網絡無法連接。

10樓住客陳女士稱，其實前天下午開始已經斷網，鄰居們都出現同樣情況，他們還以為是網絡故障。警方翻看小區閉路電視紀錄，發現有男子在網線被盜後出現在小區，他身穿通訊公司制服，手持整捆網路線慢慢離開，手法看來很純熟，相信是扮成通訊公司職員進行盜竊。

警方對比閉路電視紀錄，發現該名竊賊和區內其他5宗偷竊網路線事件有關，鎖定是1名陳姓男子所為，日前陳男再出現在某小區犯案，被埋伏的民警即時拘捕，當場發現他剛剛偷的20公斤網路線，而他先後6次犯案，已造成共150戶斷網。

事件引來網友恥笑，指賊人「本人利小」，偷取的東西根本不值錢，「網線賣不了錢吧，？多少年前就有『光纖無銅，盜取無用』的標語了」，又質疑他搞出幾場「大龍鳳」，「你有那精力再做份兼職不好嗎？」、「可能智商可能給糊住了」。

陳男作供時對盜竊之事供認不諱，承認想「搞點零花錢」，他曾在電訊公司工作，知道附近小區網線分布，也具備相關知識，認為網線價值低很易變賣。他得手後會將網線帶到專門地點銷贓，每次犯案大約賺到500元人民幣左右（約新台幣2200元），至被捕前作案6次已賺到3000多元（約新台幣13000元），因涉盜竊罪正被採取刑事強制措施。

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文章授權轉載自《香港01》