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汽車銷售和客戶14歲女兒上床 女孩父母衝店內狂毆痛罵：你不是人
天津隆重凱迪拉克汽車經銷商銷售員被指與客戶14歲女兒發生關係，更有影片外流至Twitter。7月17日女孩父母衝進店內暴打該店員大罵「你是不是人」、「畜牲」、「強姦小女孩」。該店隨後發布聲明稱，該員工仍在試用期，公司已決定不予錄用。此事警方已立案處理。
網路流傳片段可看到，女孩父母一到汽車店逮住該名銷售員就一陣狂打，女孩父母更扯住銷售員的頭髮，不斷痛罵「你是不是人」、「強姦小女孩」。汽車店內職員企圖制止勸架時，反遭女孩母親痛罵「你們沒有孩子嗎?包庇這種畜牲」，最終店員只能報警求助。
事件流傳後隨即引起大陸網友討論，亦有網友指出該銷售員與14歲客戶女兒的上床影片在車友群間廣傳。該汽車店18日發布聲明回應稱涉事銷售員正於試用期內，事件涉其個人行為，當地警方已立案處理。
汽車店又提到，該員工的個人行為不符合公司經營理念和錄用條件，給公司造成重大負面影響，因此已決定終止該員工試用，不予錄用。
據大陸《刑法》第236條規定，姦淫不滿十四周歲的幼女的，以強姦論，從重處罰。但若是已年滿14歲的「合意性交」就沒有法律規範。大陸近年一直有呼聲要提高「性同意」年齡至16歲以上。
網友評論：
這事要看是不是超過14周歲吧。超過14周歲的要看是不是自願。
臨時工，編外人員，現在又來了一個試用期！中國漢字博大精深！
賣車還勾搭上人家女兒，該打。
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文章授權轉載自《香港01》
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