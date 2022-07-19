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父見2女兒落入深水區 奮不顧身跳下水救人卻不幸溺斃

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男當街暴打塞進垃圾桶！短裙女「鼻血猛流」未呼救原因曝光

香港01 ／ 撰文：布萊恩
女子坐在地上反抗，綠衣男無法拉動，於是他就把垃圾桶從上而下套住女子，直至女子大半身塞在垃圾桶才放手。。（影片截圖）
女子坐在地上反抗，綠衣男無法拉動，於是他就把垃圾桶從上而下套住女子，直至女子大半身塞在垃圾桶才放手。。（影片截圖）

大陸網絡近日瘋傳1段男子當街毆打女子影片，該名女子慘被打得鼻血直流，更一度被塞進垃圾桶，相當狼狽。影片曝光後大批網民炮轟男子行為殘忍暴力，但亦有網民質疑拍片者為何不伸出援手，「有人拍片居然沒人去阻止？」、「這社會，讓人心疼」。不過當網民知道男子疑被女方騙財後，風向隨即大逆轉，認為女子是自作自受，被打是咎由自取、不過亦有人認為任何情況下也不應訴諸暴力。

事發地點在大陸浙江桐鄉，影片一開始就見到穿綠色上衣及短褲的年輕男子，抓着1名女子頭髮，試圖強行把她塞進旁邊的垃圾桶，其間鏡頭名外一直有人表示「太殘忍了」。由於女子坐在地上，綠衣男無法拉動，於是他就把垃圾桶從上而下套住女子，直至女子大半身塞在垃圾桶才放手。

影片之後又見到綠衣男把女子壓在地上的污水裏，女子身上滿是污漬，更被打到鼻血猛流。綠衣男更騎在女子身上搶奪其手上的戒指，女子則一直掙扎不讓戒指被搶走，最終女子的朋友帶警察到場，綠衣男才放開她。

女子被襲擊期間沒有呼救，朋友把她扶起後，她又自己躺在地上，狀甚狼狽。綠衣男事後回答警察詢問時，只說自己被女子騙了錢，但沒有交代2人關係及事件詳情。

影片近日於大陸網絡瘋傳，但未知拍攝時間。大部份網民都不齒綠衣男打女人的行為，批評是「欺負女人」又暴力殘忍，「（女子）好可憐」、「這種男人見了警察就慫了」。但也有網民質疑拍片者為何袖手旁觀，「有人拍視頻居然沒人去阻止？」、「先救人啊」、「這社會讓人心疼」。

不過當網民知道男子疑被女方騙錢後風向大逆轉，認為女子可能是籍美貌欺騙對方，更推測所騙金額對男子來說不是小數目，認為她被打是自作自受，咎由自取。不過，亦有人認為就算是被騙財也不應動手，應以理性方法或訴諸法律去解決，不應鼓吹暴力。

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文章授權轉載自《香港01》

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