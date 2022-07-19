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餐廳顧客無意發現「不起眼坑凹」 竟是1億年前雷龍足跡

香港01／ 撰文：林芷瑩
四川樂山有市民在餐廳用餐時，無意間發現院子內有幾個造型奇特的坑凹。（微博＠樂山園藝森林餐廳）
四川樂山有市民在餐廳用餐時，無意間發現院子內有幾個造型奇特的坑凹。（微博＠樂山園藝森林餐廳）

近期，四川樂山有市民在餐廳用餐時，無意間發現院子內有幾個造型奇特的坑凹，未料經專家團隊考察研究後，竟證實「坑凹」是白堊紀早期的雷龍足跡。

《封面新聞》報導，恐龍足跡發現者歐鴻濤先生介紹，7月10日，他在餐廳用餐時無意間看到院子內有幾個造型奇特的坑凹。由於工作原因，他經常接觸到石材，又對有關古生物的書籍、新聞尤為關注。他仔細觀察後，發現坑凹很有可能是恐龍足跡，於是當晚在微博上聯繫中國地質大學（北京）邢立達副教授。

專家團隊仔細研究測量足跡點，並以無人機拍攝及3D掃描足跡。（微博＠樂山園藝森林餐廳）
專家團隊仔細研究測量足跡點，並以無人機拍攝及3D掃描足跡。（微博＠樂山園藝森林餐廳）

7月16日，由邢立達與自貢恐龍博物館研究員彭光照等組成的專家團隊，到位於樂山市園藝森林餐廳的恐龍足跡點考察研究。若不仔細觀察，一般只能發現地面有幾個不起眼的水坑，但只要將坑中的積水排乾，恐龍足跡就會立刻顯現出來。

餐廳負責人朱女士稱，餐廳所在地原本是建有一間老舊房屋，在改造成生態餐廳時，她將外層的水泥地挖開，保留原來的紅砂岩和石頭肌理，回歸古樸狀態，但自己根本沒有在意地上的坑凹，更沒想到會是恐龍足跡。

在足跡點，專家團隊仔細研究測量足跡點，並以無人機拍攝及3D掃描足跡。經研究認定，該批足跡為白堊紀早期夾關組的雷龍足跡，十餘個足跡組成了兩道行跡。

邢立達表示，本次發現的意義在於首次在樂山城區發現恐龍足跡化石，是兩隻體長約八米的蜥腳類恐龍留下的兩道行跡，牠們在距今約一億年前的古樂山乾旱環境的河流邊活動，留下足跡，而這套沉積物也是日後樂山大佛的基礎。

專家團隊考察研究後，竟證實「坑凹」是白堊紀早期的雷龍足跡。（微博＠樂山園藝森林餐廳）
專家團隊考察研究後，竟證實「坑凹」是白堊紀早期的雷龍足跡。（微博＠樂山園藝森林餐廳）

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文章授權轉載自《香港01》

恐龍 考察

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