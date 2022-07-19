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日本拉線便當輸了！香港便當超狂附迷你爐 300元就能在家吃「一人燒烤」

聯合新聞網／ 綜合報導
香港燒烤餐廳開創新品牌，主打「一人燒烤」外帶便當。 圖／截自Bento-yaki YouTube頻道影片
香港燒烤餐廳開創新品牌，主打「一人燒烤」外帶便當。 圖／截自Bento-yaki YouTube頻道影片

疫情肆虐逾2年，各行各業為生存下去，無不卯足勁調整腳步或改換跑道，日前有間新開業的「燒烤便當店」就跑出一條特殊道路，極具創意的便當設計讓網友直呼「日本拉線即熱便當輸了」！

近日有段「超神燒肉便當」開箱影片在網路流傳，只見便當盒打開後，餐格內整齊盛裝著白飯、炒青菜、小菜等，令人驚訝的是，便當主食竟是一片片生肉！原來秘密就藏在左上角錫箔紙盒中。這個錫箔紙盒其實是個迷你烤爐，只要使用店家附的火柴，點燒迷你烤爐內的碳粒即可，配上烤爐上的小小烤網，就是方便的「一人燒烤」餐，十分適合單身、或不想到餐廳和人擠的饕客享用。

香港燒烤餐廳開創新品牌，主打「一人燒烤」外帶便當。 圖／截自Bento-yaki YouTube頻道影片
香港燒烤餐廳開創新品牌，主打「一人燒烤」外帶便當。 圖／截自Bento-yaki YouTube頻道影片

其實這是香港已開業19年的大欖燒烤想出來的創意。大欖燒烤在5月時開設專做外送的新品牌「便當燒」，主打燒肉套餐搭配拋棄式烤爐，讓客人「即燒即食」，非常方便。此便當除了點火的火柴外，還附贈熄火的水包，吃飽後拿起水包輕輕一撕，就可以立刻灑水熄火，不僅不需客人自備廚具，連找水的麻煩都省了。

目前該餐廳便當提供3種牛肉肉品選擇，包括依價位高低分為牛五花、翼板、牛小排，皆附有珍珠飯、牛油炒青菜、泡菜或玉子燒，以及味噌湯，價格由港幣88元到138元不等（約新台幣335元到526元），食量較大者還可再加購飲料或串燒單品，若不想自己烤肉，店家也有提供已料理好的熟食便當。

該影片在台灣、韓國皆引起注意，網友紛紛表示「這個太帥了」、「可以開來台灣嗎」、「太有趣了」，而據香港人實際品嚐，也表示這方式十分有趣，且如同店內燒烤一樣美味。

為避免客人沉迷燒烤發生意外，店家還貼心的在紙盒上註明「小心燙手」、「使用時請保持空氣流通」、「請確保火種完全熄滅才可棄置」。

便當 烤肉 香港

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