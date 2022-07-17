25歲男常被誤會是42歲 網一看狂勸：減個肥吧
河南鄭州25歲的朱先生近日因長相成熟常被誤認為是42歲了，稱不少同齡人見到都想叫聲叔。
朱先生表示，自己高中時是學體育的，因為經常鍛煉被曬的很黑，自己身高近2米，加上現在工作需要穿的成熟，就給人感覺就很老成，找對象老被人誤以為虛報年齡。
他認為，雖然自己長相和穿著成熟，但其實心裏還是個小孩子。他説：「後面別人慢慢了解他，還是覺得他是一個小孩子，只是長相和打扮比較成熟。」
對別人說他長得成熟，他積極地想，自己在年輕時看上去比較成熟，老了看上去可能會比較年輕。
網民說：
「誤認為52也是可能。」
「說他孩子25我也信。」
「這排面起碼得是個正處級。」
「這樣的長相在職場或者創業比較佔優勢。」
「主要是胖，你瘦了，就顯年輕了。」
「這不單是長相成熟的問題吧，都胖得油頭粉面了，就別長相成熟了，減個肥吧。」
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文章授權轉載自《香港01》
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