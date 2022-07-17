快訊

中職／悍將沒輸！辛元旭3支追平安 逼和兄弟中止11連敗

痛批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長嗆：已做好開戰準備

25歲男常被誤會是42歲 網一看狂勸：減個肥吧

香港01／ 撰文： 梁子傑
朱先生表示，自己高中時是學體育的，因為經常鍛煉被曬的很黑，自己身高近2米，加上現在工作需要穿的成熟，就給人感覺就很老成，找對象老被人誤以為虛報年齡。（華商報）
朱先生表示，自己高中時是學體育的，因為經常鍛煉被曬的很黑，自己身高近2米，加上現在工作需要穿的成熟，就給人感覺就很老成，找對象老被人誤以為虛報年齡。（華商報）

河南鄭州25歲的朱先生近日因長相成熟常被誤認為是42歲了，稱不少同齡人見到都想叫聲叔。

朱先生表示，自己高中時是學體育的，因為經常鍛煉被曬的很黑，自己身高近2米，加上現在工作需要穿的成熟，就給人感覺就很老成，找對象老被人誤以為虛報年齡。

他認為，雖然自己長相和穿著成熟，但其實心裏還是個小孩子。他説：「後面別人慢慢了解他，還是覺得他是一個小孩子，只是長相和打扮比較成熟。」

對別人說他長得成熟，他積極地想，自己在年輕時看上去比較成熟，老了看上去可能會比較年輕。

網民說：

「誤認為52也是可能。」

「說他孩子25我也信。」

「這排面起碼得是個正處級。」

「這樣的長相在職場或者創業比較佔優勢。」

「主要是胖，你瘦了，就顯年輕了。」

「這不單是長相成熟的問題吧，都胖得油頭粉面了，就別長相成熟了，減個肥吧。」

延伸閱讀：

曾拿壓歲錢生活費捐獻鄭州暴雨　河南大學生捐贈香港4000個口罩

鄭州富士康高速路口搶人才、新員工獎8500元　目前已因疫情停招

文章授權轉載自《香港01》

鄭州

相關新聞

25歲男常被誤會是42歲 網一看狂勸：減個肥吧

河南鄭州25歲的朱先生近日因長相成熟常被誤認為是42歲了，稱不少同齡人見到都想叫聲叔。

暴增106公斤！校花婚後被老公寵養到超胖 睡塌好幾張床

非正式統計，如婚姻生活甜甜蜜蜜，增肥機率大大提高，不過「幸褔肥」也要適可而止！

荔枝一顆265元 北京超市賣到斷貨 網：楊貴妃也說荒唐

北京頂級超市SKP上架1斤1049元人民幣的荔枝，兩天就賣光，準備補貨；有網友笑說，「相信愛吃荔枝的楊貴妃看到這價格也會...

雲南燒烤檔主被指神似張國榮 網友共鳴：世世皆輪迴

普通素人若擁有一張「明星臉」，往往會吸引更多人的目光，甚至人生路線亦會因此而改寫。近日，雲南西雙版納一名宵夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起大片共鳴，有網友更直言「為什麼可以這麼像」。

四川尿毒症女為愛悔婚 成功換腎後 「想慢慢忘了他」

四川通江一名女孩劉艷2020年患上尿毒症，為了不耽誤男友，她「為愛悔婚」，主動取消婚禮，並從打工地江蘇回到通江縣城邊工作...

四川小村驚見大黑熊 當地人訝異：歷史上從沒聽過有熊

四川樂至縣方廣村日前捕獲一隻重200多斤的黑熊，引起熱議，因為林業部門表示該地區生態環境並不適合黑熊生存，歷史上也沒有黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。