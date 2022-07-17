暴增106公斤！校花婚後被老公寵養到超胖 睡塌好幾張床

非正式統計，如婚姻生活甜甜蜜蜜，增肥機率大大提高，不過「幸褔肥」也要適可而止！大陸1名90後人妻，少女時代曾被封為校花，結婚10年期間，老公一直以「愛她就餵胖她」的觀念寵妻，導致她由約150斤（約165磅，75公斤左右）翻倍至360斤（約400磅，181公斤左右）重，平時走路都要人攙扶，甚至連上廁所都有困難，嘗試各種減肥方法都失敗告終，最終決定接受減重手術。其故事近日被大陸傳媒報道，影片超過千萬次觀看，更登上微博熱搜，一眾網民都給予支持及鼓勵，又笑言「這份愛真的太沉重了」。

根據大陸媒體《39健康網》報道，浙江31歲女生「花花」讀書時期是出名校花，丈夫成功奪得美人歸後就拚命寵她，2人結婚10年，花花由本來約165磅增胖至約400磅，家中床板都被壓塌好幾張，平時走路要人扶，睡覺時不能側身，只能趴睡，上廁所亦需要別人幫忙，連生育都成問題。

花花解釋指從小家裏很窮，好吃的都沒有吃過，由讀書到成年體重都是比較正常，最多比普通小孩胖一點，約150至160斤左右。但自從認識丈夫後，他對花花特別好，「什麼活都不讓我幹，什麼都給我吃，什麼都給我買」，體重便節節上升。

花花表示，這幾年試過很多減肥方法，包括針灸、火療、節食、推拿及不同的運動訓練營或減肥營，但每次都失敗告終，令她感到特別難過。為了實現減肥目標，花花和丈夫從浙江到廣州求醫，接受手術減肥。

該醫院減重及糖尿病外科主任吳良平受訪時透露，花花是極重度肥胖，到這階段已經無法正常生活，經入院檢查後患有二型糖尿病、高血壓、脂肪肝、血脂異常、心率失常、貧血、膽固醇及膽囊結石等一系列疾病，依靠節食及運動已起不了作用，需靠減重手術來幫助。他解釋減重手術是通過把胃縮小或腸子縮短，達到減少胃容量和減少吸收的目的，從根本解決能量平衡的問題。

認識丈夫後，花花受盡寵愛，「什麼活都不讓我幹，什麼都給我吃，什麼都給我買」，體重便節節上升。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》